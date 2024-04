Canottaggio, federazione e Grimaldi Lines unite per Napoli 2026

Risorsa mare. In vista di Napoli capitale europea dello sport 2026 si sta delineando il palinsesto di eventi che condurrà alla grande kermesse nel prossimo biennio. E allora la Federazione italiana canottaggio sedile fisso, con il delegato regionale Marco Mansueto, ha deciso di giocare d’anticipo sulla tabella di marcia e intessere quelle relazioni che poi avranno naturale sbocco nella nutrita cornice sportiva che vedrà l’urbe di Partenope centro del

mondo ancora una volta ed epicentro della Grande Bellezza. Da qui il proficuo incontro con l’armatore Guido Grimaldi nella sede della Grimaldi Lines.

Tanti i temi trattati, numerose le idee, copiose le iniziative da mettere in campo, partendo dal turismo sportivo, dalla valorizzazione del territorio, dalla possibilità reale di rendere il Mediterraneo sempre più centrale e protagonista. Presidente di Alis, Associazione logistica dell'intermodalità sostenibile, vicepresidente di Confitarma, ricevuto al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme al papà Emanuele nel giugno del 2022, Guido Grimaldi si è dichiarato immediatamente disponibile, non solo perché un campione di equitazione, ma appassionato anche degli sport acquatici come il canottaggio, la vela, sup e canoa. «Il mare è una risorsa fondamentale per Napoli e la Campania, oro blu del terzo millennio, elemento essenziale sia nel settore crocieristico, sia sul versante sportivo e delle merci», afferma convinto l’imprenditore classe 1983.

Il ragionamento ad alta voce è andato in direzione della promozione turistico-sportiva, volano di sviluppo. Naturale, quindi, la sinergia sancita dalla Ficsf con la Grimaldi Lines, che tra l’altro ha siglato una convenzione con

Sport e Salute, agevolando gli spostamenti dei tesserati delle asd/ssd (atleti, tecnici e dirigenti) nelle varie rotte verso la Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia e Tunisia. Il viaggio verso Napoli capitale europea dello sport 2026 non può prescindere dalla flotta Grimaldi, lanciando e sostenendo un messaggio eco-compatibile e di sostenibilità ambientale.

Il delegato regionale della Ficsf, Marco Mansueto, ha consegnato in segno di gratitudine all’armatore Guido Grimaldi la cravatta ufficiale della Federazione campana, griffata Sanseverino Napoli, che con una sapiente lavorazione artigianale garantisce la più alta qualità, insieme al gusto, ricercatezza e cura del dettaglio, ovvero

il segreto del successo del brand Sanseverino, simbolo del made in Naples nel mondo, proprio come Grimaldi Lines.

Infine Mansueto ha omaggiato l’imprenditore Grimaldi con l’ultima opera dell’artista partenopeo Alessandro Flaminio, che raffigura lo storico gozzo napoletano stilizzato, con la consegna della tessera di socio onorario dell’associazione sportiva Gozzo Napoletano, guidata dal presidente Luca Canale.