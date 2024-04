Canottaggio, quattro senza napoletano argento agli Europei

L’Italia del canottaggio chiude l’Europeo Assoluto conquistando 8 medaglie (2 ori-3 argenti-3 bronzi) e il terzo posto nel medagliere generale dietro a Romania, seconda con otto medaglie ma con due ori in più, e Gran Bretagna in testa con 10 sigilli. Parlando dei canottieri campani spicca la medaglia d’argento conquistata dal quattro senza di Matteo Lodo (Fiamme Gialle), Giovanni Abagnale (Marina Militare), Giuseppe Vicino (Fiamme Oro) e Nicholas Kohl (SC Gavirate), che ha contrastato per tutti i duemila metri l’armo della Gran Bretagna, che ha dovuto dare fondo a tutte le sue forze per contenere il ritorno finale della barca azzurra.



Quarto posto l'ammiraglia azzurra a forti tinte napoletane: Della Valle, Frigerio, Vicino, Vicino, Gaetani, Monfrecola, Pietra Caprina, Abbagnale, timoniere Faella. Medaglia di bronzo nel pararowing per il quattro con PR3 misto, specialità paralimpica, di Greta Elizabeth Muti (SC Olona), Tommaso Schettino (CC Aniene), Marco Frank (VVF Ravalico), Carolina Foresti (RYCC Savoia) e Enrico D’Aniello (Fiamme Oro) al timone, che hanno lottato con Francia, seconda, e Gran Bretagna, prima, per la durata della gara.

Il bottino azzurro parla in totale di otto sigilli così suddivisi in ottica olimpica e paralimpica: Specialità olimpiche, quattro di coppia maschile, oro (Carucci, Panizza, Chiumento, Gentili), quattro senza maschile (Lodo, Abagnale, Vicino, Kohl), doppio pesi leggeri maschile (Oppo, Soares), argento; otto femminile (Pelacchi, De Filippis, Gnatta, Rocek, Codato, Terrazzi, Mondelli, Bumbaca, t. Capponi), doppio pesi leggeri femminile (Rodini, Crosio), bronzo.

Barche paralimpiche, singolo PR1 maschile, argento, e quattro con PR3 misto, bronzo.





Barca non olimpica, singolo maschile pesi leggeri, oro. In chiave di qualificazione questo Europeo è stato un buon viatico verso l’appuntamento di Lucerna, dal 19 al 21 maggio, per le specialità olimpiche del quattro senza e dell’otto maschili e del doppio pesi leggeri e otto femminili, e per la specialità paralimpica del quattro con misto che nei prossimi giorni, durante il collegiale in programma a Varese, vedranno definite meglio le varie formazioni.