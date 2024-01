Sci, Kilde sta bene dopo la terribile caduta: la foto dall'ospedale con Mikaela Shiffrin

Allarme rientrato per Aleksander Aamodt Kilde che nella giornata di ieri era stato vittima di un terribile incidente nella discesa libera di Wengen. Lo sciatore era stato trasportato in ospedale in elicottero dopo essere rimasto a terra a causa dei tagli provocati dai suoi sci. Si era temuto il peggio ma per fortuna l'atleta norvegese sta bene e lo ha annunciato sui propri social, postando una foto con la fidanzata Mikaela Shiffrin.

Kilde si taglia con gli sci e rischia di morire, terribile caduta per l'atleta norvegese a Wengen: cosa è successo

«Sono qui (accudito dalla sola e unica Mikaela Shiffrin)...

incerottato... Grazie mille per tutti i messaggi. Sono grato per tutte le parole di amore e sostegno, questo sport può essere brutale, ma continuo ad amarlo. Condividerò altro più tardi».

I’m here (and being taken care of by the one and only @MikaelaShiffrin ❤️‍🩹)…patched up…thank you so much for all of the messages. I’m grateful for all the words of love and support. This sport can be brutal, but I still love it. 🙏🏻



Will share more later. pic.twitter.com/CNwkHzJz0q

— Aleksander Aamodt Kilde (@AleksanderKilde) January 14, 2024