Podolski, dalla vittoria del Mondiale all'Arsenal passando per l'Inter: ora guadagna grazie al kebab

Dalla vittoria del Mondiale all'Inter, passando per l'Arsenal e il Vissel Kobe per poi concludere con i kebab. La carriera di Lukas Podolski non è stata delle più memorabili, nonostante il trionfo con la Germania nel 2014 nel Mondiale in Brasile, ma sono questi ultimi anni a far parlare di lui. L'ex attaccante esterno tedesco, infatti, negli ultimi anni sta guadagnando milioni su milioni grazie ai suoi ristoranti in cui vende la tipica pietanza turca.

La carriera di Podolski

Podolski comincia a giocare a calcio nel 1995 con il Colonia, anno in cui entra nelle giovanili del club all'età di 10 anni. Quando ne compie 18 viene promosso in prima squadra con cui gioca 81 partite e segna 46 reti. Nel 2006 attira l'attenzione del Bayern Monaco che lo acquista per 10 milioni. Con i bavaresi gioca 71 partite condite da 15 gol. Numeri non entusiasmanti che lo riportano a Colonia, che lo paga la stessa cifra. Dopo 88 partite e 33 centri passa all'Arsenal nel 2012 per 15 milioni. Con la maglia dei Gunners si fa conoscere al grande pubblico della Premier League con 19 reti in 60 partite. L'Inter lo prende in prestito per 6 mesi nel 2015 e nello stesso anno passa al Galatasaray in estate. In Turchia gioca due anni, con la parabola discendente della sua carriera ormai sempre più in caduta e passa al Vissel Kobe (Giappone), all'Antalyaspor (Turchia) e infine al Gornik Zabrze (Polonia).

In questa parentesi ha giocato anche 130 partite con la Germania siglando 49 reti. Proprio con la nazionale è arrivato il trofeo più importante della sua storia: la Coppa del Mondo vinta nel 2014.

Il kebab

Nel 2018, Podolski ha deciso di aprire il primo ristorante a Colonia, nella città natale. La catena si chiama Mangal Doner e la scelta di vendere questa speciale pietanza è legata alla sua giovinezza.

Infatti Lukas ha deciso di cucinare kebab perché li mangiava da ragazzo e ha deciso di riproporlo per tutti i giovani (e non solo) della città.

Quanto guadagna

Secondo gli ultimi dati, Podolski guadagna 207 milioni di euro - come riporta il Sun - di cui una piccola parte proviene dal calcio. L'introito dal Gornik Zabrze, infatti, diventa in percentuale sempre più piccolo rispetto alle entrare provenienti dai suoi ristoranti.

Il nuovo ristorante

In totale sono 30 i punti vendita aperti da Podolski, da Londra a Colonia fino anche a Milano. Da oggi 3 marzo, però, i ristoranti sono 31 perché ne ha aperto uno a Berlino in cui è lui stesso a offrire i kebab ai suoi clienti come fatto a Colonia. In quell'occaisone, ci sono stati tifosi e suoi fan che hanno aspettato ore in fila pur di ricevere un doner dal campione del mondo.

La polemica con McDonald's

Ragazzo apparentemente tranquillo, Podolski non ha mai rifutato le sfide e anzi ha deciso di dare vita a una con un colosso del mondo della ristorazione. Si tratta di McDonald's, attaccato in passato dall'ex Inter: «Nei miei ristoranti, al McDonald’s o in altre catene simili paghi lo stesso, ma il loro cibo è di pessima qualità, il mio no».

L'avventura come gelataio

Non è la prima volta che Podolski cerca di investire nel mono della ristorazione. Nel 2017, infatti, aveva creato una catena di gelati chiamata Ice Cream United. Questa, però, non è andata bene come il kebab che sta spopolando ovunque abbia aperto un punto vendita.