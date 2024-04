Campionati Mondiali Giovani 2024, la napoletana Mariella Viale vince la medaglia d'argento a Riyadh

Urlo mondiale. Non trattiene la sua gioia e si lascia andare ad un ruggito da vera campionessa. Si ammanta nel Tricolore e da Riyadh porta a casa una medaglia pesante. «Ho messo al collo il mio primo argento iridato, era uno degli obiettivi stagionali e sono riuscita a centrare quanto prefissato», riferisce orgogliosa la napoletana Mariella Viale, protagonista in pedana nella lontana Arabia Saudita.

Campionati Mondiali Giovani 2024. L’Italsciabola femminile del commissario tecnico Nicola Zanotti e del referente under 20 Luigi Miracco chiude al secondo posto. Sorride la schermitrice partenopea insieme a Manuela Spica, Maria Clementina Polli e Alessandra Nicolai. Sensazioni. «Una bellissima emozione che porterò nel cuore», dichiara entusiasta l’atleta delle Fiamme Oro e della Champ Napoli. «Una gara difficilissima perché avevamo il tabellone più complicato», ammette la sciabolatrice classe 2005.

Cavalcata poderosa. Le azzurre superano agevolmente le Filippine (45-11). Poi battono agli ottavi la Gran Bretagna (45-32). Avvincente il duello con gli Stati Uniti (45-42).Rimonta meravigliosa in semifinale contro l’Uzbekistan (45-43).

In finale, però, prevale la Francia (45-36).

Considerazioni. «Abbiamo incrociato gli Usa, forse la squadra più forte in gara. Abbiamo superato per la prima volta nel 2024 l’Uzbekistan, spuntandola di misura: è stato veramente emozionante riuscire a battere le uzbeke proprio al Mondiale», riferisce fiera Mariella. «Non siamo riuscite ad esprimere in finale, purtroppo, la nostra migliore scherma e abbiamo perso, ma comunque è stata una giornata fantastica», osserva.

Ringraziamenti. «Dedico questo argento alla mia famiglia, in particolare ai miei genitori Francesco e Pina, che mi supportano da sempre e che sono venuti a vedermi e a cui devo tutto. Poi ai miei maestri Gaspare Faugiana e Leo Caserta, al mio preparatore atletico Giuseppe di Bonito, alla mia nutrizionista Daria Noto e al mio fidanzato Massimo Sibillo», argomenta Viale, già bronzo ai recenti Europei al PalaVesuvio.

Situazione. «Dopo la medaglia messa in bacheca, posso dire che Riyadh è una bella città, ma ancora un po’ arretrata, soprattutto per quanto riguarda la condizione delle donne», tiene a precisare la campionessa napoletana. «Non potevamo indossare pantaloncini e dovevamo essere comunque sempre abbastanza coperte», prosegue. Vietati, inoltre, gli alcolici. «Stupendo il palazzetto, tutto è stato organizzato alla perfezione, però l’impianto dei Mondiali di Dubai 2022 resta impareggiabile», dice. «Abbiamo mangiato malissimo: praticamente solo riso e pollo».

Si rifarà con la pizza (e non solo), appena possibile. «L’argento mondiale lo conserverò nella mia stanza, le altre medaglie sono nel salone di casa», conclude Viale (nelle foto di Augusto Bizzi), pronta ad affrontare in rapida successione il campionato italiano under 23 domenica 28 aprile a Rende, i campionati italiani giovani a Genova (26 maggio) e quelli assoluti a Cagliari (5 giugno).