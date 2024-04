Lotteria Agnano, il sorteggio premia il grande favorito Vernissage Grif

Il sorteggio dei numeri di partenza del Gran premio Lotteria premia Vernissage Grif, il grande favorito, che ha sorteggiato un comodo numero due nella seconda batteria. Tra i più attesi protagonisti della kermesse del primo maggio, posizioni di avvio favorevoli anche per Akela Pal Ferm (n.1) e Always Ek (n.3) nella prima batteria e per Capital Mail (n.2) nella terza batteria.

Il sorteggio, alla presenza dei funzionari del Masaf Paola Pucciatti e Stefano Sedia che ne hanno certificato la regolarità, è stato effettuato dall'attrice Claudia Ruffo e dall'imprenditrice Ida Giugliano nel corso dell'affollata conferenza di presentazione tenutasi al circolo del Tennis.

Presenti tanti rappresentanti delle associazione che affiancano i fratelli D'Angelo nell'organizzazione di questa edizione che s'annuncia come una grande festa che abbraccia anche altri sport (con iniziative riservate ai giovani) come il tennis il basket e i motori. Alla conferenza, aperta da Pier Luigi D'Angelo, presidente di Ippodromi Partenopei, è intervenuto l'assessore allo Sport Emanuela Ferrante che ha sottolineato la centralità che avrà Agnano nel rilancio futuro di tutta l'area. Riccardo Villari presidente del Tennis Napoli, Federico Grassi presidente GeVi Basket e Crescenzo Rivellini presidente Napoli Racing Show hanno evidenziato la sinergia che c'è tra alcuni imprenditori che fanno sport a Napoli.

Una sinergia che può fare solo bene alla città.

Il biglietto d'ingresso per il primo maggio costa 5 euro ed è in prevendita sul circuito Etes (parte dell'incasso andrà in beneficenza alla Shro). Entreranno gratis gli abbonati della Gevi Basket. I cancelli apriranno sin dalle 11. Previsti spettacoli e musica. Si corre ad Agnano con ingresso gratuito anche lunedì e martedì quando si disputerà anche la speed rRace, trofeo Emilio Giugliano.