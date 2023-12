Festa dei Canottieri al Savoia, si celebra Santa Barbara

Per il 33esimo anno consecutivo al Reale Yacht Club Canottieri Savoia, il 4 dicembre nel giorno di Santa Barbara, è andata in scena la “Festa dei canottieri”, voluta nel 1991 da Pippo Dalla Vecchia e diventata un appuntamento che neppure la pandemia ha fermato (nel 2020 la giornata si celebrò online).

Un appuntamento molto atteso da decine di canottieri del passato e del presente. Guidati come sempre da Marcello James, 99 primavere (saranno 100 il prossimo 28 marzo) ma sempre pronto a tirare fuori un ricordo o un aneddoto. Con lui Antonio Balatto, Raffaele Caliendo, Enzo Cenci, Ernesto Ciaramella, Paolo e Carlo De Feo, Michele Morace e Sergio Pepe a rappresentare la quota “over”, gli storici soci e vogatori che si sono rivisti tra un abbraccio e un immancabile scherzo. Presenti anche il Contrammiraglio Pasquale Tommasino, che continua a vogare nel mar di Bretagna, e Leonardo Massa.

Spazio poi ai canottieri del presente, premiati dal presidente Fabrizio Cattaneo della Volta, dal vicepresidente Enrico Milano e dal deputato al Canottaggio, Giulio Palomba. Riconoscimenti per tutti: dai giovanissimi a partire dagli 8 anni di età che hanno saputo imporsi più volte a livello regionale, fino ai master che portano con passione il guidone del Circolo sui campi di regata. E poi le donne, vincitrici della Coppa Sebetia per il quarto anno consecutivo, e i ragazzi che hanno riportato a Santa Lucia la Coppa Lysistrata. Fino a Carolina Foresti, che chiude un anno strepitoso e già sogna i Giochi di Parigi 2024. Tutti guidati in barca dagli allenatori Mariano Esposito, Flaviano Ciriello, Antonio D’Agosta, Allegra Sbarra, Camilla Infante e Alessio Vagnelli.

Una festa senza tempo e senza età, con un solo scopo: quello di rivedersi ancora, il prossimo 4 dicembre, per rivivere il tempo di quando si remava insieme.