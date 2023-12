QuantWare Napoli-Plus Volley Sabaudia 3-1 e mercoledì di nuovo in campo

La QuantWare Napoli riprende a muovere la classifica, batte tra le mura amiche, nell’anticipo della IX giornata della serie A3 Credem girone Blu, una pur volitiva Plus Volley Sabaudia con il risultato di 3-1 (25-16;19-25;25-23;25-21).



Il sestetto guidato da Coach Calabrese, è apparso contratto per tutto l’arco della gara e non ha espresso la sua miglior pallavolo, ma le tre sconfitte di fila delle scorse giornate hanno sicuramente influito sulla serenità della squadra, che si è espressa a corrente alternata durante l’arco della gara, riuscendo con l’arma del servizio finalmente efficace ed efficiente al contempo a mettere sotto i suoi avversari, i quali dal canto loro, sono ora ultimi in classifica.



Nel primo set tutto facile per i padroni di casa che creano subito un divario importante, che mantengono fino alla fine del set. Nel secondo set la musica cambia e Sabaudia parte forte, Napoli dà l’impressione di poter rientrare, ma spreca costantemente tutte le occasioni con errori al contrattacco e in battuta, e il set si chiude a favore dei laziali. Il terzo set diventa cruciale con la QuantWare Napoli subito avanti, più volte avanti con Leone a distribuire con personalità, ma quando sembra prendere il largo subisce il rientro della squadra ospite, che quasi riesce a raggiungere i padroni di casa che invece trovano le energie per chiudere il set. Nel quarto set la squadra sostenuta dal pubblico non particolarmente numeroso, ma sicuramente rumoroso e festante chiude il match.

Al termine della gara Tony Bove coach del Sabaudia: «Non siamo al meglio, abbiamo avuto diversi problemi di natura fisica e dobbiamo ancora ritrovarci, la nostra è una squadra che ha dei valori, che sono sicuro metteremo ancora in campo, merito alla squadra di Napoli di aver fatto meglio di noi oggi e aver vinto la partita» .

Gli fa eco coach Calabrese: «dopo tre sconfitte consecutive, ci siamo confrontati con i ragazzi in settimana, sapevamo che avremmo dovuto soffrire e che la mancanza di serenità non ci avrebbe fatto esprimere al meglio, tuttavia la squadra si è allenata bene e preparata al meglio per quest’incontro.Il bilancio oggi è sicuramente positivo e soprattutto i tre punti ci permettono di guardare avanti con fiducia ai prossimi ostacoli a partire dal turno infrasettimanale di mercoledì prossimo».

Turno infrasettimanale, che vedrà la Quantware Napoli impegnata sull’ostico campo dell’Omifer Palmi, squadra apparsa in ripresa dopo il cambio di guida tecnica; la gara potrà essere seguita in diretta You Tube sul canale ufficiale della Lega Pallavolo serie A.