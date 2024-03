Shedirpharma-San Giustino 3-1: salvezza rimandata

Salvezza rimandata per la Shedirpharma Sorrento che dopo essersi aggiudicata meritatamente il primo set per 20-25 è stata costretta a subire il prepotente ritorno dei padroni di casa che si sono aggiudicati i tre set successivi per 25-14, 25-18, 25-20. A una giornata dal termine della regular season si conoscono già i nomi delle sette squadre che disputeranno i playoff promozione (Macerata, Fano, Lagonegro, San Giustino, Palmi, Lecce e Modica) e dele due squadre che retrocedono direttamente in B (Marcianise e Bari). Restano da definire le due squadre che giocheranno il playout che decreterà la terza squadra che retrocederà in serie B. Le squadre che rischiano sono quattro: Sorrento con 28 punti e 11 vittorie, Napoli con 26 punti e 9 vittorie, Sabaudia con 28 punti e 9 vittorie, Casarano con 27 punti e 9 vittorie.

All’ultima giornata ci sarà il derby tra Sorrento e Napoli mentre Casarano ospita Lagonegro e Sabaudia la già retrocessa Marcianise. Avendo fin qui ottenuto un numero di vittorie che non può essere eguagliato da nessuna delle altre tre al Sorrento per evitare i playout basta vincere con Napoli con qualsiasi risultato, qualunque sia il risultato degli incontri del Sabaudia e del Casarano. Potrebbe salvarsi anche perdendo 3-2 se una tra Sabaudia e Casarano non arriva a 30 punti.

Tornando alla partita di questa sera San Giustino è scesa in campo con Biffi in regia Cappelletti opposto Wawrzynczyk e Skuodis schiacciatori di banda, Bragatto e Quarta centrali e Marra libero.

Il Sorrento con Bellucci in regia, Szabo opposto, Disabato e Gozzo di banda, Pilotto e Garofolo centrali, Prosperi libero.

Sorrento come in altre dele precedenti partite esterne è partita molto bene e approfittando di numerosi errori dai nove metri dei padroni di casa è riuscita ad aggiudicarsi il primo set con il punteggio di 20-25. Secondo set in equilibrio fino all’otto pari. Da qui in poi la squadra di casa si è espressa in maniera nettamente migliore rispetto al set precedente migliorandosi in tutti i fondamentali. Mentre ai padroni di casa riusciva tutto bene, i sorrentini calavano leggermente riuscendo ad incamerare solo 6 punti contro i 17 dei rivali.

Nel terzo set partiva nuovamente meglio San Giustino portandosi subito avanti per 5-1. Sorrento riusciva strenuamente a rientrare in partita mettendo la testa avanti sul 12-13 ma subito dopo era costretta a incassare ben 4 ace da parte di Cappelletti (i primi due con lo zampino del nastro) ed era costretta nuovamente ad inseguire. I padroni di casa continuavano ad infierire dalla linea dei nove metri dilatando ulteriormente il vantaggio aggiudicandosi il set per 25-18.

Sorrento iniziava il quarto set in maniera decisa e riuscendo a guadagnare due punti di vantaggio sui rivali in due occasioni, sul 4-6 e sul 8-10 rimanendo al comando fino al 12-13. Nella seconda parte del set venivano ancora una volta fuori i padroni di casa riuscendo ad aggiudicarsi il parziale con il punteggio di 25-20.