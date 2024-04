Quantware Napoli salva, batte Casarano e resta in serie A

La Quantware Napoli chiude i playout ed in sole due gare conquistando la salvezza, anche per la stagione 2024-2025 disputerà il campionato di serie A3 Credem . In un Palasiani stracolmo con 400 persone a sostenere la squadra e oltre due ore di partita emozionante con continui colpi di scena batte una mai doma Leo Shoes Casarano 3-2 (25-21; 17-25; 19-25; 25-21; 15-10).

Napoli parte forte e di slancio conquista il primo set, sembra mettersi bene, ma Casarano squadra preparata non ci sta a fare da comprimario e nel secondo set scende in campo motivata e aggressiva, lasciando ai padroni di casa le briciole; il secondo set si chiude con ampio margine a favore dei Salentini.

I partenopei accusano il colpo, sbandano e perdono lucidità cedendo anche nel terzo parziale.

Nel quarto parziale, equilibrato per una larga parte, con Coach Calabrese che butta nella mischia Vincenzo Calabrese per Cefariello, sembra mettersi tutto a favore del Casarano e quando anche il polacco Frankowski si infortuna la fortuna sembra voltare le spalle a Partenope, ma Montò, entrato a sostituire lo straniero, tiene il campo e le bordate al servizio di Starace creano il solco. Si va ad un vibrante tie break a metà del quale si è ancora in parità , si cambia campo sull’8-7, ma poi Napoli sospinta dal pubblico in una bolgia festante mette la freccia, con uno Starace incontenibile, che con i 26 punti raggiunge i 400 in stagione e i 1600 in carriera. Gli ultimi cambi con Monda a servire e difendere mettono Starace nella condizione di esprimere tutto il suo potenziale in attacco con schiacciate impressionanti . La serie finisce qui , Napoli è salva e inizia la festa, con gli applausi del pubblico agli sconfitti e alle parole del mister Licchelli che ha, tra le lacrime ringraziato i suoi e reso merito al pubblico napoletano della sua correttezza.





Nel clima di festa coach Calabrese al settimo cielo: «Ringrazio tutti, sapevamo che anche gara due sarebbe stata dura, come dura è stata tutta la stagione, da solo senza lo staff tecnico, Francesco Pagliuca, Paolo Piscopo , lo scoutman Antonio Camminatella, il preparatore Antonio de Matteis non avremmo centrato l’obiettivo, ora è il momento di festeggiare insieme al nostro pubblico che ancora una volta ci ha dato tanto».



Gli fa eco il Dg Matano: «Napoli ha risposto alla grande, è un’emozione meravigliosa, sapevamo di affrontare una Casarano che è squadra di valore, dispiace aver dovuto disputare questo playout proprio contro di loro; purtroppo è lo sport; stasera ci godiamo la festa da domani si è già al lavoro per la stagione 2024-2025».