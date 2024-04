Casarano-QuantWare Napoli, gli azzurri si giocano la salvezza

Dopo la sosta forzata per la convocazione in nazionale under 20 del centrale Miraglia del Casarano, domani si parte con gara 1 del playout salvezza. Napoli e Casarano si affronteranno al meglio di due gare con eventuale gara di spareggio con diritto di disputarla in casa dei salentini, avendo questi ultimi superato nell’ultima giornata superato nella regular season i partenopei.

La squadra di mister Calabrese si è preparata in queste settimane di attesa anche con una serie di partite per non perdere il ritmo gara ed è apparsa rivitalizzata da questo supplemento di preparazione.

«Quando abbiamo saputo che dal termine della regular season alla prima gara dei playout sarebbero passate 3 settimane non eravamo certamente contenti - ha esordito Francesco Pagliuca assistente di coach Calabrese, che poi ha proseguito - non è semplice restare concentrati senza la gare nel weekend; invece, devo dire, i ragazzi sono stati bravi ed abbiamo lavorato bene. Anche le amichevoli ci hanno dato feedback positivi. Sappiamo che sarà una serie difficile e che Casarano , soprattutto in casa è un'ottima squadra, ma Napoli è pronta! non vediamo l'ora che arrivi domenica».

Per la società il dg Matano aggiunge: «dispiace che ad affrontarsi siano due squadre che lavorano sempre seriamente sul progetto di anno in anno, Casarano come punto di riferimento per tanti giovani atleti e Napoli realtà di una grande città con tutti i problemi che questo comporta.

Faremo il massimo per mantenere la nostra città nella Lega Pallavolo serie A, siamo fiduciosi!».

Un successo domanilancerebbe la QuantWare verso la gara casalinga di ritorno in programma domenica 21, ma vietato pensare al futuro oggi si ragiona solo sull’imminente impegno di Domenica 14 alle ore 18 in scena PalaCesari Cutrofiano con diretta sul canale You tube della lega.