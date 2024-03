La QuantWare batte Bari, con Sorrento per la salvezza diretta

La QuantWare Napoli vince l’ultima partita casalinga della regular season contro Bari 3-0 (25-20; 25-21; 25-22) scongiura l’eventuale retrocessione diretta e torna a sperare nella salvezza senza passare dal girone infernale dei playout. Oltre alle compagini già di fatto retrocesse, Marcianise e Bari, due dovranno disputare lo spareggio playout che determinerà la terza retrocessione.

Tutto si deciderà nell’ultimo e decisivo turno, quando Napoli e Sorrento entrambe a quota 28 si sfideranno, mentre Sabaudia anch’essa a quota 28 affronterà la già retrocessa Marcianise e Casarano ora a quota 27 ha un impegno complicato sulla carta contro Lagonegro che sta lottando per la miglior posizione possibile nei play off. Per la Quantware Napoli si prospetta un derby infuocato in penisola, ma la squadra di coach Calabrese ha sempre risposto presente nei dentro o fuori degli ultimi anni.



La partita contro la Just British Bari è stata tutt’altro che semplice , soprattutto per il fattore mentale, la squadra pugliese libera da pressioni aveva poco da chiedere, mentre la QuantWare era contratta e a tratti imprecisa bloccata un poì dalla tensione, ma tutto poi è andato per il verso giusto e Napoli ha portato a casa l’intera posta.



Al termine della gara coach Calabrese ha elogiato i suoi ragazzi: «Ringrazio la squadra, in particolar modo chi gioca meno, che si è impegnato ancor di più e ha alzato il livello degli allenamenti settimanali, andremo a giocare questo scontro diretto consci del fatto che purtroppo, abbiamo lasciato sul campo dei punti, ma abbiamo ancora la possibilità di determinare il nostro destino e questo è importante».

Il DG Matano «Napoli merita la serie A, ancora oggi, nonostante con la concomitanza del basket abbiamo avuto più di trecento sostenitori, a Sorrento ce la metteremo tutta, se non dovesse andare bene pazienza ci prepareremo per i play out»