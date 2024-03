QuantWare Napoli a Lecce: tre gare per la salvezza diretta

Per l’undicesima giornata del campionato di serie A3 Credem, la QuantWare Napoli sarà di scena in terra Salentina domenica , per la prima delle ultime tre gare che daranno i verdetti di questa avvincente regolar season , sia per la griglia playoff che per la zona salvezza. Nulla è ancora scritto, tranne forse per le retrocessioni dirette con Marcianise e Bari in questo momento attardate che dovrebbero fare un vero miracolo per agganciare la zona playout, zona per la quale sono coinvolte almeno cinque squadre raccolte in quattro punti.

La squadra guidata da coach Calabrese, rivitalizzata dalla vittoria sulla più quotata Omifer Palmi, parte alla volta di Lecce speranzosa di fare punti su un campo molto complicato, l’Aurispa delcar Lecce, infatti, dopo il cambio di guida tecnica, ha inanellato una serie di vittorie che l’anno portata a pochi punti dalla salvezza, anzi con la possibilità di guardare alla zona playoff in extremis.



«Andiamo ad affrontare una squadra molto esperta e con molte soluzioni di attacco soprattutto dalle bande- ha esordito Francesco Pagliuca, assistente di Coach Calabrese- la nostra squadra sembra finalmente aver trovato una quadra, ce la metteremo tutta per fare punti e affrontare poi le ultime due partite con una serenità maggiore, l’importante sarà rimanere concentrati azione per azione senza calcoli o ansie particolari».



«Un anno fa- gli fa eco Francesco Matano, Direttore Generale della QuantWare- eravamo messi molto peggio e solo all’ultima giornata agganciammo la zona playout, oggi potremmo addirittura salvarci in modo diretto, il destino è nelle nostre mani e la cosa deve darci la giusta tranquillità per affrontare questo finale di stagione».



L’appuntamento per gli appassionati è per domenica 10 Marzo ore 16.00 con diretta sul canale You tube della Lega pallavolo serie A e differita lunedì sera alle 21 sul canale del digitale terrestre 86 Napoflix