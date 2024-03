Shedirpharma Sorrento-QuantWare Napoli: le due squadre si giocano la salvezza

Ultima giornata con il botto, la QuantWare Napoli farà visita alla Shedirpharma Sorrento per un derby che si preannuncia scoppiettante, le due compagini entrambe a quota 28 in classifica si affronteranno nel più classico dei dentro o fuori, chi vince quasi certamente sarà salva, chi uscirà sconfitta disputerà il playout contro una tra Sabaudia e Casarano, a meno che queste due squadre non perdano entrambe per 3-0, possibilità abbastanza remota soprattutto per Sabaudia che affronterà la già retrocessa Marcianise, solo questa remota possibilità permetterebbe ad entrambe le squadre di conquistare la permanenza.

Le parole di Coach Calabrese: «Apprezzo il lavoro di tutti i componenti della squadra, soprattutto quelli che giocano meno che ci sta permettendo di mantenere ritmi di allenamento alto, andremo a Sorrento a giocarci le nostre carte con serenità».

Anche il ds Comite ha voluto dire la sua: «Affrontiamo una squadra costruita per altri obiettivi e con un altro budget, si ritrovano un po’ per caso nella lotta retrocessione, ce la metteremo tutta con la tranquillità che vittoria significa salvezza e sconfitta non significa retrocessione, avremo il supporto di molti dei tifosi che ci seguono anche nelle partite casalinghe».

L’appuntamento per tutti gli appassionati è domenica 24 alle ore 18.00, per chi non sarà al palazzetto sarà possibile seguire la diretta sul canale Youtube della lega e in differita sul digitale terrestre 86.