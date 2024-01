Club Italia: a Napoli il futuro del volley azzurro

I lungo viaggio del Club Italia allargato di pallavolo, partito il 6 novembre scorso dal Trentino, ha fatto tappa in Campania da lunedì 22 gennaio a mercoledì 24. Lo staff azzurro, agli ordini di Ferdinando De Giorgi (commissario tecnico della nazionale maschile e Direttore Tecnico del settore giovanile maschile), era composto da Vincenzo Fanizza (Coordinatore Tecnico), Luca Leoni e Glauco Ranocchi (Collaboratori). Trentadue i ragazzi delle annate 2008, 2009 e 2010 convocati per la tre giorni di qualificazione tenutasi al Palavesuvio di Napoli.

Gli atleti sono stati divisi in tre gruppi ed hanno lavorato, mattina e pomeriggio, per oltre 16 ore complessive spalmate in tre giorni, tra la Palestra B e la Palestra C del Palavesuvio. Presente lo staff della Selezione Maschile campana al completo, i tecnici Massimo Monfreda e Michele Leone ed i Consiglieri Referenti Luigi Saetta ed Ernesto Avitabile.

Il momento di qualificazione non è servito solo agli atleti.

A suo tempo, il ct De Giorgi aveva ribadito l’importanza di rafforzare l’attività sul territorio attraverso un supporto tecnico e di preparazione fisica al fine di coinvolgere il maggior numero possibile di tecnici a livello regionale. Sono stati oltre 40 gli allenatori campani che nei tre giorni hanno presenziato e interagito con lo staff azzurro al fine di aggiornare e migliorare le tecniche di allenamento e valorizzazione dei talenti campani.

Le parole del responsabile tecnico del Club Italia Allargato Vincenzo Fanizza: «Contenti per la disponibilità e per il modo di fare da parte di tutti, atleti e allenatori. E’ stata una grande opportunità venire sul territorio Campano. Spesso si è abituati a sottolineare che manca qualcosa e non apprezzare ciò che abbiamo. Io sono pugliese e so benissimo che non abbiamo molti centimetri, perciò facciamo valere altri aspetti tecnici: la ricezione, la difesa, la gestione del secondo tocco, etc. Bisogna sempre apprezzare quello che abbiamo».

Le parole del presidente del CR Campania Guido Pasciari: «Non è stato un momento di crescita solo per i nostri ragazzi, ma per tutto il movimento. Nonostante i giorni feriali, molti allenatori hanno partecipato in prima persona seguendo le direttive di coach Fanizza. Con un pizzico d’orgoglio voglio sottolineare che lo staff tecnico azzurro ha molto apprezzato e toccato con mano la ricaduta positiva del progetto delle Selezioni Regionali. Questo è il primo momento di alto livello per quanto riguarda la qualificazione giovanile: avremo a breve il Regional Day con Monica Cresta, poi Marco tMencarelli e Pasquale d’Aniello per il settore femminile. Il mio auspicio è che, come e più di questa tre giorni, tanti tecnici possano partecipare insieme agli atleti».

L'elenco dei convocati

Gruppo1

Aiello (Folgore Massa), Antonio e Francesco Caccavale, Toro (Elisa Pomigliano), Moro (Elisa Pomigliano), Ninfadoro (Ariano), Pepe e Persico (Meta), Volpe (Pozzuoli).

Gruppo2

Amodeo (Olimpica), Amoroso (Interserinese), Capozzi (Ariano), De Rosa (Arzano), Dell'Aversana (S.Arpino), Iadicicco (Sparanise), Libraro (Pomigliano), Liguori (Battipaglia), Placino (Pomigliano), Quinto (Aversa), Ronga (Orta), Simoni (Pallavolo 2000).

Gruppo3

Anacleria (Nola), Avagnano (Oplonti), Farcasiu, Mormone, Ponticorvo e Giarratana (Meta), Greskov (San Giuseppe), Oliva e Linguetta (Elisa Volley Pomigliano), Mascolo (Santa Maria Rosa Nova), Masturzo (Team Volley Napoli).