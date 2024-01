Shedirpharma Sorrento- Rinascita Lagonegro 0-3: padroni di casa poco lucidi

La prima partita casalinga del 2024 della Shedirpharma Sorrento si conclude con una netta sconfitta per 0-3 nel campionato di serie A3 di volley maschile. A violare il fortino del PalaTigliana la Rinascita Lagonegro che annovera tra le sue fila Stefano Armenante uno dei protagonisti della promozione in serie A dell’allora Folgore Massa.

La Shedirpharma Sorrento che si è presentata in campo di nuovo al completo schierandosi con la consueta formazione Bellucci – Szabo, Gozzo – Disabato, Pilotto – Garofolo e Prosperi libero.

Lagonegro ha iniziato il match con Piazza - Vaskelis, Fioretti – Amenante, Molinari – Misciome e Fortunato libero. Lagonegro ha dimostrato la sua superiorità fin dai primi scambi con i sorrentini costretti sempre ad inseguire.

Bellucci e compagni hanno dato tutto quello che avevano per cercare di risalire una china che è diventata subito ripida e scivolosa ma nulla hanno potuto contro il forte avversario che si è dimostrato molto più lucido e in forma dei padroni di casa troppo spesso fuori tempo sia a muro che in attacco. L’impegno non è mancato ma gli errori sia in attacco che in battuta sono stati veramente troppi rispetto a quelli dei rivali e ciò ha reso praticamente impossibile ogni aspettativa di rimonta.

Ad inizio primo set Lagonegro subito avanti fin dalle prime battute (0-3). Sorrento prova a resistere, riuscendo a riportarsi in parità sul 6-6. Quando inizia il secondo giro di battute Lagonegro piazza altri due break consecutivi costringendo Racaniello a chiamare il primo timeout. Negli scambi successivi è ancora Lagonegro ad accelerare (15-21). Dopo uni secondo timeout i sorrentini entrano finalmente in partita e riescono a ridurre il gap fino al 21-23, ma la rimonta non riesce e altri due errori dei padroni di casa permettono a Lagonegro di aggiudicarsi il set con il punteggio di 21-25. Il secondo set parte sulla falsariga del primo. Lagonegro gioca in scioltezza mentre Sorrento è troppo falloso sia al servizio che in attacco consentono ai lucani di portarsi sul 7-1. Racaniello toglie Gozzo e mette Carcagnì.

Grazie a quattro punti consecutivi durante il turno di battuta di Szabo Sorrento si riporta in scia dei lucani (10-11) e vi resta fino al 16-17. Nel finale di set Lagonegro si dimostra ancora una volta più precisa dei padroni di casa conquistando il set con il punteggio di 20-25. Sorrento inizia bene il terzo set portandosi subito avanti 3-0. Grazie a questo vantaggio iniziale i sorrentini riescono a condurre il punteggio fino al 16 pari alimentando nel pubblico amico la speranza di poter ribaltare l’esito dell’incontro ma purtroppo non è serata ed anche la buona sorte volte le spalle al Sorrento. Un paio di punti fortunosi consentono al Lagonegro di ottenere un paio di break e di allungare chiudendo definitivamente la pratica sul 22-25. Sabato prossimo (ore 18, diretta YouTube Lega Volley) la Shedirpharma Sorrento sarà impegnata sul difficile campo del Fano. Il prossimo incontro interno al Palatigliana si giocherà domenica 4 febbraio alle ore 16 quando la Shedirpharma Sorrento riceverà la visita della Aurispa DelCar Lecce.

SHEDIRPHARMA SORRENTO - RINASCITA LAGONEGRO 0-3 (21-25, 20-25, 22-25)

SHEDIRPHARMA SORRENTO: Bellucci 1, Gozzo 12, Pilotto 8, Szabo 14, Disabato 7, Garofalo 3, Gargiulo 0, Piedepalumbo 0, Prosperi (L), Grimaldi 0, Carcagnì 1, Imperatore 0, Denza (L). Non entrato: Pontecorvo. Allenatore: Francesco Racaniello.

RINASCITA LAGONEGRO: Piazza 1, Armenante 7, Molinari 7, Vaskelis 21, Fioretti 7, Miscione 5, Fortunato(L), Caletti (L), Bongiorno 0, Mastrangelo 0, Nicotra 0, Dietre 0. Non entrato: Pizzichini. Allenatore: Giuseppe Lorizio.

Arbitri: Di Bari e De Simone. Durata set: 27’, 29’, 30’, totale 86’.