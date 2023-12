Shedirpharma Sorrento-QuantWare Napoli 3-0, il derby va ai sorrentini

Santo Stefano in campo per la Shedirpharma Sorrento in serie A3 di volley maschile che ottiene la seconda vittoria in trasferta della stagione vincendo 0-3 (19-25, 24-26, 21-25) sul campo della QuantWare Napoli.

Coach Racaniello è riuscito a far prevalere il maggior tasso tecnico della propria squadra approfittando dei punti deboli dei rivali che erano ben conosciuto visto i numerosi allenamenti congiunti sostenuti dalle due squadre nelle settimane precedenti l’inizio del campionato. Sorrento ha indirizzato quasi la metà delle proprie battute (26 su 63) sull’ex Simone Starace riuscendo a limitarne la sua pericolosità in attacco imitata quasi perfettamente dai napoletani che hanno indirizzato buona parte delle loro battute su Gozzo. Le statistiche dicono che Starace ha ricevuto meglio di Gozzo ma, nonostante ciò, Sorrento è riuscita a contrattaccare in maniera più efficace di Napoli sfruttando la buona serata di Szabo best scorer dell’incontro con 16 punti ben supportato dallo stesso Gozzo (13) e da Disabato (11). Napoli si è affidata a Cefariello (15 punti) e Starace (12). Al tirar delle somme la differenza l’ha fatta la maggior efficienza di squadra dei sorrentini che Hanno avuto percentuali migliori sia in attacco che in ricezione.

Con i tre punti conquistati stasera la Shedispharma Sorrento chiude il girone di andata al sesto posto in classifica a quota 19 mentre Napoli chiude al decimo posto a quota 14. Entrambe le squadre in linea con i propri obiettivi di inizio stagione: i playoff promozione per Sorrento, la salvezza per Napoli.

Napoli è scesa in campo con leone in regia Cefariello opposto, Starace e Salista schiacciatori di banda, Saccone e Martino centrali, Ardito Libero.

Sorrento con Bellucci in regia Szabo opposto, Gozzo e Disabato in banda, Pilotto e Garofolo centrali, Prosperi libero.

La squadra sorrentina approfitta della partenza contratta dei napoletani e grazie ad uno Szabo dalla mano calda si porta gradualmente a +4 (7-11) costringendo Calabrese a chiamare il primo time out e in seguito ad operare diverse sostituzioni senza tuttavia ottenere nulla di concreto. Nel finale di set Sorrento allunga ulteriormente chiudendo il parziale sul punteggio di 19-25 con un attacco mani out di Gozzo.

Nel secondo set Sorrento si porta immediatamente a +4 (1-5) costringendo Napoli ad inseguire. Un lungo inseguimento che sembra dare i suoi frutti nel momento in cui i partenopei approfittano di alcuni errori consecutivi dei sorrentini per portarsi a condurre 21-20. Racaniello allora rafforza la ricezione con Ponticorvo al posto di Gozzo e Sorrento si riporta subito avanti per poi chiudere il parziale sul 24-26 con un attacco del rientrato Gozzo.

Ad inizio terzo set Napoli approfitta di un momentaneo rilassamento di Sorrento per portarsi sul 7-4 a proprio favore ma i sorrentini si riprendono prontamente, conquistano 5 punti di fila e ritornano a condurre 9-7 incrementando il vantaggio negli scambi successivi e rintuzzando puntualmente i tentativi di recupero del Napoli chiudendo la pratica sul 21-25 grazie ad un errore in attacco di Starace.

Le due squadre torneranno in campo nel fine settimana per disputare gli incontri della prima giornata di ritorno con Napoli che andrà a far visita a Marcianise già venerdì 29 alle 20 mentre Sorrento ospiterà Sabaudia sabato 30 alle ore 18.

QuantWare Napoli - Shedirpharma Sorrento 0-3 (19-25, 24-26, 21-25)

QuantWare Napoli: Leone 0, Sulista 7, Saccone 6, Cefariello 15, Starace 12, Martino 5, Quarantelli 0, Calabrese 0, Malanga 1, Ardito (L), Montò 1, Piccolo 0. N.E. Monda, Piscopo. All. Calabrese.

Shedirpharma Sorrento: Bellucci 2, Gozzo 13, Pilotto 7, Szabo 16, Disabato 11, Garofolo 5, Denza (L), Gargiulo 0, Piedepalumbo 0, Pontecorvo 0, Prosperi Turri (L), Grimaldi 0. N.E. Carcagnì, Imperatore. All. Racaniello.

ARBITRI: Fontini, Testa. NOTE - durata set: 26', 30', 29'; tot: 85'.