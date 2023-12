Sconfitta a Casarano per la Shedirpharma: 3-1

Con Gozzo e Disabato in non buone condizioni fisiche la Shedirpharma Sorrento si arrende alla Leo Shoes Casarano in quattro set, in serie A3 di volley maschile. Ancora una volta la squadra sorrentina torna a mani vuote da una trasferta da cui si sperava di poter ottenere qualcosa di buono. Questa volta hanno pesato in maniera decisiva le non perfette condizioni fisiche di Gozzo e Disabato con il solo Carcagnì che potesse prendere il posto di uno dei due. La sconfitta ricaccia nuovamente fuori dalla zona playoff la Shedirpharma.

La Leo Shoes Casarano è scesa in campo con Ciardo in regia, Lugli opposto, Baldari e Giuliani schiacciatori di banda, Pepe e Miraglia centrali, Carta libero. La Shedirpharma Sorrento con Bellucci in regia, Szabo opposto, Gozzo e Disabato di banda, Pilotto e Garofolo centrali, Prosperi libero.

Primo set in equilibrio fino al 5 pari. Casarano approfitta di tre errori in attacco dei sorrentini e di due ace di Lugli per portarsi avanti 10-6 costringendo Racaniello a chiamare il primo time out. Altro filotto di 4 punti per Casarano (15-8) e nuovo time out Sorrento. Visto che la situazione non migliora Racaniello prova ad ottenere qualcosa sostituendo Bellucci, Szabo e Disabato con Piedepalumbo, Grimaldi e Carcagnì ma anche questa mossa si rivela poco efficace e Casarano porta a casa il primo set col punteggio di 25-16 sull’attacco vincente di Lugli da posto quattro.

Il secondo set si apre con un filotto di 5 punti consecutivi della Shedirpharma che si porta a condurre 1-6 riuscendo poi a rintuzzare tutti i tentativi di rimonta del Casarano chiudendo il parziale con l’ace di Gozzo che fissa il punteggio sul 20-25.

Casarano ottiene due break in avvio di terzo set. Sorrento riesce ad annullare lo svantaggio riacciuffando i pugliesi sull’8 pari. L’equilibrio è di brevissima durata in quanto Casarano riallunga immediatamente portandosi a condurre per 13 a 9. Questa volta Sorrento non riesce a recuperare. Con i due attaccanti di banda sottotono, Bellucci prova ad affidarsi a Szabo ed ai due centrali. Casarano controlla agevolmente chiudendo il set col punteggio di 25-19 sull’attacco vincente del solito Lugli.

Nel quarto set Sorrento parte con Carcagnì al posto di Gozzo. Un break di Disabato viene subito annullato da 6 punti consecutivi del Casarano che si porta sul 7-3 a favore. Garofolo e Pilotto riescono a riacciuffare i pugliesi sul 9 pari. Quattro errori consecutivi degli attaccanti sorrentini consentono a Casarano di ottenere un filotto di 5 punti e scappare via portandosi sul 16 a 11. Racaniello manda in campo Grimaldi al posto di Szabo. La mossa permette al Sorrento di riportarsi a meno 1 dai pugliesi (19-18). Disabato spara fuori il pallone del 19 pari. Il successivo break dei pugliesi permette agli stessi di controllare senza eccessivi affanni i tentativi di rimonta della Shedirpharma. Il punto conclusivo lo firma ancora una volta l’ex Folgore Massa Leonardo Lugli che chiude la pratica sul 25-22 per Casarano.

Domenica prossima la Shedirpharma Sorrento riceverà al Palatigliana la vista della Em Group San Giustino compagine umbra che occupa il secondo posto della classifica in coabitazione con Fano.

Leo Shoes Casarano - Shedirpharma Sorrento 3-1 (25-16, 20-25, 25-19, 25-22)

Leo Shoes Casarano: Ciardo 6, Baldari 7, Pepe 3, Lugli 29, Giuliani 15, Miraglia 6, De Micheli (L), Martinelli 0, Peluso 1, Carta (L), Licitra 0, Tommasi 0. N.E. Quarta. All. Licchelli.

Shedirpharma Sorrento: Bellucci 2, Gozzo 8, Pilotto 11, Szabo 15, Disabato 9, Garofolo 9, Pontecorvo (L), Gargiulo 1, Piedepalumbo 0, Prosperi Turri (L), Grimaldi 4, Carcagnì 5. N.E. Imperatore. All. Racaniello.

ARBITRI: Traversa, De Sensi.

NOTE - durata set: 33', 30', 30', 36'; tot: 129'.