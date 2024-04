Campionato Italiano di Slalom, Venanzio vince in Sardegna, terzo Vinaccia

Dalla Sardegna arriva la conferma che parte una grande stagione per i piloti della costiera nel Campionato italiano di slalom 2024. A Loceri trionfa Salvatore Venanzio su Radical SR4 1400 Suzuki.

Seconda posizione per il siciliano Salvatore Arresta su Formula Gloria B5 Evo Suzuki, terzo l’altro pilota della penisola sorrentina, Luigi Vinaccia su Osella PA 9/90 2000 Honda. Sulle colline dell’Ogliastra.

Salvatore Venanzio è primo in Gruppo E2 SC, bissando il successo conquistato nella passata edizione con il tempo fatto siglare al termine della terza manche, la sua migliore di giornata, chiusa in 2’53” e 31 centesimi.

Eppure la giornata era cominciata con un problema al differenziale della vettura che ha compromesso la prima manche sul tracciato che dal centro del piccolo comune del nuorese arriva a Lanusei. «Sono molto contento perché sono riuscito a fare una terza manche senza errori – spiega Salvatore Venazio -.

Nella ricognizione avevo studiato bene il percorso. L’impegno e la professionalità del team dopo il problema meccanico iniziale, mi ha consentito di fare una seconda manche per prendere punti buoni per la sicurezza di un risultato utile e poi la terza in cui ho dato il massimo per vincere».

Alle spalle del siciliano Salvatore Arresta, terzo Luigi Vinaccia con un tempo registrato con la vittoria della prima manche, che vale 175,70 punti e la soddisfazione della conferma, ancora una volta, di essere all’altezza della sfida di un campionato che si annuncia lungo e impegnativo.

«Un buon risultato - commenta Luigi Vinaccia -. Dopo aver siglato il miglior crono nelle ricognizioni, mi sono migliorato nella prima manche. Nella seconda e nella terza ho usato le gomme nuove che non hanno dato il risconto sperato sul percorso molto veloce e molto impegnativo che richiedeva una bella prestazione. Sono soddisfatto».

Prossimo appuntamento il 12 maggio in Sicilia, con lo slalom Rocca di Novara, a Torregrossa, in provincia di Messina.