Cronoscalata Furore-Agerola, Vinaccia vince la Coppa della Primavera

Luigi Vinaccia, pilota esperto con un palmeres di tutto rispetto, vince la prestigiosa gara di slalom automobilistico Furore-Agerola organizzata da Aci Salerno. Giunta alla 32esima edizione, una delle classicissime gare automobilistiche della Campania, ha visto 46 piloti partecipare alla competizione lungo i tornanti di Furore per poi terminare il percorso sul traguardo posizionato ad Agerola.

A vincere Luigi Vinaccia, uno dei campioni italiani della categoria, numerose volte sul podio. Vinaccia trionfatore ieri su Osella pa9/90 - Honda, Scuderia Venanzio, è legato alla Coppa della Primavera, avendo iniziato a correre su questo tracciato ben 41 anni fa.

Al secondo posto si è classificato Antonino Sbaratta su Bogani Sn84 - Suzuki con la Scuderia Venanzio. A completare il podio il terzo classificato, Domenico Palumbo su Radical Sr4 – Suzuki, con la Scuderia Vesuvio.

«Anche quest'anno l'Automobile Club Salerno è riuscito ad organizzare una gara sulla Costiera amalfitana in una cornice meravigliosa – ha affermato il Presidente di Aci Salerno, Vincenzo Demasi -. Un percorso bellissimo di riferimento nel nostro territorio per tutti gli amanti di questo sport che assistono alla gara in un contesto stupendo che attira anche un turismo di qualità».

E Giovanni Caturano, direttore di Aci Salerno, ha dichiarato: «Il nostro ufficio sportivo, capitanato dal Fiduciario sportivo Antonio Milo, si è impegnato tanto per l'organizzazione di questa XXXII edizione della Coppa della Primavera. Un grazie va ai Sindaci di Furore e di Agerola (che hanno premiato i primi tre piloti) per la loro fattiva partecipazione e collaborazione nell’organizzazione di una competizione complessa quanto affascinante. Una gara alla quale hanno partecipano con piacere tanti piloti, non solo per la gara in sé ma anche per le bellezze di questi luoghi straordinari. Il percorso è attraente e dà soddisfazione ai piloti e a tutta l'organizzazione, diretta da un magistrale Direttore di Gara Antonio Cappelli con tutto il suo staff di ufficiali di gara».