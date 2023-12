Calvello mette in fila i maschi al campionato d'inverno

Un Campionato d’Inverno dedicato alle donne, quello conclusosi oggi al poligono di Bologna. L’evento indoor riservato alle specialità ad aria compressa ha assegnato i titoli in tutte le categorie ma tra i vincitori assoluti spicca un’atleta che ha prevalso nella classifica assoluta sui colleghi uomini. Nella finale di carabina, infatti, la puteolana Veronica Maria Calvello è salita sul gradino più alto del podio davanti a Edoardo Bonazzi (Novi Ligure) e ad un’altra ragazza, Agnese Formieri di Bondeno.«Emozionante battere il mio amico Edoardo – ha detto la Calvello – che mi ha reso la vita dura fino alla fine. All’ultimo colpo ho risposto al suo 10.8 con un bel 10.9»”.

L’exploit aveva già avuto un antefatto venerdì, nella giornata inaugurale, quando un’altra atleta campana - la beneventana Maria Varricchio (Fiamme Oro) - nella gara di pistola riservata ai gruppi sportivi militari si era imposta su Francesco Bruno (Fiamme Gialle) e Luca Tesconi (Carabinieri). Nella carabina la gara dei militari era stata invece vinta dall’altoatesino Simon Weithaler (Esercito).

Le vittorie al femminile hanno conferito ancora maggiore significato alla campagna ministeriale contro la violenza di genere che la UITS ha voluto in questa occasione riproporre all’attenzione generale. “«Lo sport è uno strumento ideale per veicolare messaggi così importanti, e il nostro sport non deve essere da meno.

Il tiro a segno è la quintessenza della parità di genere, mettendo uomini e donne in grado di competere ad armi pari, ed i risultati di Bologna lo confermano in modo schiacciante» le parole di Petra Zublasing, ex campionessa del mondo di carabina, particolarmente soddisfatta del proprio lavoro di tecnico che ha portato le ragazze e i ragazzi di Novi Ligure a imporsi nella gara mixed team dell’arma lunga, mentre nella pistola a squadre ha prevalso Mantova.

Il titolo di campione d’inverno di carabina è andato a Matteo Mastrovalerio (Galliate) che ha battuto due partenopei, Dario Di Martino e Mia Mollica. «Chiudo bene un’annata cominciata nel migliore dei modi ma poi frenata da alcuni problemi. Ho accumulato un bel vantaggio ed ho saputo gestirlo al meglio», ha commentato il tiratore di Galliate.

Veronica Calvello, 19 anni, è già da 6 anni nella nazionale italiana juniores. Nel luglio scorso con la squadra italiana ha vinto la medaglia di argento nella competizione europea tenutasi nella repubblica ceca.

La giovane campionessa ha iniziato a tirare all’età di 10 anni conquistando dopo pochi allenamenti la medaglia di bronzo al trofeo nazionale Coni tenutosi a Caserta nel 2014. Ha vinto 5 volte il premio Giovane Tiratore Campano negli anni 2016-2018-2019-2020-2022 e sono suoi tutti i record regionali delle specialità in cui gareggia.

Nel 2020 è stata selezionata dalla federazione di tiro a segno UITS per l’accademia del tiro a segno a Bolzano, che ha frequentato negli anni 2020-21 e 2021-22 dove contemporaneamente ha terminato gli studi conseguendo la maturità scientifica nel 2022 con 100/100. Rientrata a Pozzuoli frequenta il secondo anno della facoltà di Filosofia alla Federico II.

Ai recenti campionati italiani di tiro a segno a Milano si è laureata campionessa italiana di carabina juniores donne gruppo 1 nella specialità C10 – carabina aria compressa 10metri (quinta assoluta), titolo già suo nel 2022; Campionessa italiana di carabina juniores donne gruppo 1 nella specialità CS3P – carabina a fuoco tre posizioni (seconda assoluta).