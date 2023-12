Agnano, domenica di Gran premi, c'è anche quello dedicato a Varenne

Domenica super ad Agnano con in programma tre Gran premi, tra cui il Masaf-trofeo Varenne, dedicato al campione che ha riscritto la storia del trotto.

Varenne oggi ha 28 anni e 7 mesi (un'età da Matusalemme per un cavallo) ma a 21 anni dal suo ritiro dalla corse è ancora un produttore prolifico. E trai quindici puledri maschi di due anni che cercano gloria nel ricco (in palio 180.400 euro) Gran premio a lui dedicato, tra qualche nipote, c'è anche un suo figlio diretto: Fandango Gar che sarà guidato da Roberto Vecchione. Pronostico impossibile, visto la scarsa esperienza dei protagonisti.

Le femminucce di due anni hanno a disposizione il Gran premio Masaf-trofeo Ilaria Jet.

Anche qui campo affollato e grande incertezza. Il terzo Gran premio (Royal Mares trofeo allevamento Garigliano) è riservato alle trottatrici anziane: qui le figlie di Varenne in campo sono addirittura tre (Bonneville Gifont, Dea Grif e Celeste Breed).

Le corse iniziano alle 14,30. Cancelli aperti dalle 11,30 con ingresso gratuito per la festa di Natale nel parco dell’ippodromo: dalle 12.30 alle 16.30 giochi con animatori in costume da babbo natale e folletto, baby dance e laboratorio natalizio per decorare palline e lavoretti. Passeggiate su pony.