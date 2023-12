A Guardia Sanframondi il premio dedicato ad Alfredo Pigna assegnato a Claudio Icardi

Carriere che si intrecciano nella magia delle parole per lo straordinario racconto dello sport. Andò a Jacopo Volpi, direttore Raisport, la prima edizione del Premio “Alfredo Pigna terre di Falanghina“ promosso dal Comune di Guardia Sanframondi (Benevento) dopo l’overtoure col riconoscimento a Nino Petrone. Volpi passerà il testimone a Claudio Icardi, penna e voce di straordinaria intensità e competenza in particolare nel racconto degli sport olimpici. Un altro ragazzo che appena entrato in Rai ebbe la competenza e la signorilità di Alfredo Pigna al suo fianco. Notissimo per le telecronache del mondo ippico e dell’equitazione, a Icardi Raisport ha affidato per anni i pezzi di colore e gli editoriali.

Il riconoscimento - patrocinato da Ussi, Coni e dall’Ordine dei Giornalisti - verrà consegnato venerdì 15 dicembre nel corso di una serata speciale con presenze di rilievo per parlare di sport, territorio ed enogastronomia. Novità la presentazione di un concorso riservato agli Istituti Scolastici del Territorio sul tema “Racconta il tuo sport” inteso sia come praticato che come passione attraverso elaborati scritti, vocali e video prodotti. Fondamentale l’appoggio del Miur. La consegna del riconoscimento, un’opera dell’artista guardiese Ernesto Pengue, tra gente curiosa di ascoltare e la partecipazione di numerosi esponenti del mondo dello sport e del giornalismo. «L’idea del premio - ha detto Raffaele Di Lonardo, sindaco di Guardia Sanframondi - nasce nell’ambito dell’organizzazione dell’arrivo di tappa, qui a Guardia, del 104° Giro d’Italia nel maggio 2021.

Portare alla ribalta dell’interesse sportivo nazionale e internazionale la bellezza del nostro territorio, mettere in vetrina le eccellenze e in particolar modo il vino, la Falanghina, ha riportato alla nostra memoria la nobile figura di un grande nome legato al mondo dello sport e allo stesso Giro, essendo stato più volte inviato, scomparso solo qualche mese prima nel novembre del 2020. Pigna, pur nato a Napoli da padre di origine guardiese, ha mantenuto sempre vivo il rapporto con la nostra comunità. Chi lo ha conosciuto ne testimonia l’orgoglio nel rivendicare le sue origini sannite professandosi con entusiasmo autentico ambasciatore di Guardia Sanframondi. Per questa prestigiosa firma, a questo giornalista che come pochi è riuscito ad essere interprete dell’amore per lo sport, ci è sembrato naturale e doveroso ricordarlo ideando questo premio e assegnarlo prima a Jacopo Volpi per il suo innato talento e per la sua invidiabile carriera ed ora a Icardi che ha narrato con competenza e passione sport come ippica, equitazione ma dipingendo con testi e voce personaggi e ma infestazioni».

L’iniziativa offrirà testimonianze e i video messaggi di campioni e giornalisti che hanno conosciuto bene Pigna. Alla serata interverranno l’assessore regionale al turismo Felice Casucci, il sindaco di Benevento Clemente Mastella e l’esperto di enogastronomia Luciano Pignataro.