«Gli amici del cuore», successo per lo screening

Grazie all’associazione onlus «Gli amici del cuore», presieduta da Carlo Labagnara, decine di guardiesi hanno potuto beneficiare di uno screening volto alla prevenzione delle malattie cardiovascolari. In azione i medici Giovanni Pigna (dottore di ricerca per le malattie lipidiche), Antonio Renna (neurologo) e Marisa Rillo (endocrinologa) che ha eseguito ecografie della tiroide a tutti i pazienti già sottoposti nella mattinata alla valutazione ecografica dei vasi carotidei e della stratificazione del rischio cardiovascolare.

Le visite si sono svolte presso la sala consiliare del municipio di Guardia Sanframondi messa a disposizione dal sindaco Raffaele Di Lonardo. «Va intercettato soprattutto chi non si è mai sottoposto ad esami simili precedentemente» ha sottolineato la dottoressa Rillo.

E in effetti in alcuni casi per chi si è sottoposto allo screening è stato necessario indicare un'integrazione con esami mirati e rivalutazione clinica integrata.

«Se anche una sola persona è stata messa in guardia per tempo e ora è in grado di curarsi efficacemente - ha dichiarato Labagnara - possiamo dire di aver centrato ancora una volta gli obiettivi della nostra associazione».