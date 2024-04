Benevento, «RoccAperta» fa il pieno di visitatori: assalto nei weekend di primavera

Significativa la risposta dei visitatori che hanno fatto tappa alla Rocca dei Rettori, sede istituzionale e museale della Provincia di Benevento, aperta al pubblico nei weekend di primavera nell'ambito dell'iniziativa «RoccAperta» voluta dal presidente Nino Lombardi. Nella sola giornata di domenica 28 aprile, hanno firmato il registro degli ospiti oltre 400 persone: «Tenuto conto che, di solito, firmano solo 4 visitatori su 10 - sottolineano dalla Provincia in una nota - è facile concludere che ci troviamo di fronte a cifre importanti e di assoluto rilievo. Molti tra i visitatori erano pellegrini impegnati da alcuni giorni sul percorso della Via Francigena». Dati tra l'altro in linea con il weekend del 25 aprile, così come, peraltro, con il lunedì in Albis. Tra le presenze turisti stranieri (provenienti anche da Messico e Germania) e provenienti da tutte le regioni italiane (dalla Sicilia al Veneto passando per Calabria, Lazio, Marche, Toscana e altre regioni ancora).

Anche per il weekend del primo maggio la Rocca dei Rettori sarà aperta al pubblico: «RoccAperta» adotta infatti i seguenti orari d'ingresso per le visite al complesso monumentale longobardo-rinascimentale: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.