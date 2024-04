Decoro urbano a Benevento, nuove panchine in centro storico

Nuove panchine in città. Questa mattina i tecnici incaricati dal Comune di Benevento hanno installato tre nuove sedute in centro storico, a piazza IV Novembre, proprio davanti alla Rocca dei Rettori, e in piazza Cardinal Pacca, dove la prossima settimana verrà inaugurato l'infopoint turistico finanziato con i fondi del Programma integrato città sostenibile.

Soddisfatto l'assessore all'Ambiente di Palazzo Mosti, Alessandro Rosa. «Stiamo posizionando le nuove panchine in città e la nostra idea, compatibilmente con i fondi destinati al settore Ambiente, è quella di sostituire tutte le panchine obsolete al fine di rendere la città sempre più decorosa» afferma il delegato comunale all'Ambiente.

Inoltre proseguono i tagli dell'erba in tutti i principali quartieri della città. «Abbiamo programmato i tagli a ciclo continuo di tutta la città inerenti grosse e piccole aiuole, cordoli e marciapiedi, parchi gioco e scuole» conclude Alessandro Rosa.

Operazioni che andranno avanti anche nei prossimi giorni.