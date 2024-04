Ok al rendiconto, resta all'Asia la gestione rifiuti

Palazzo Mosti, via libera del Consiglio comunale, con 20 voti favorevoli e 8 contrari, all’approvazione della relazione illustrativa al rendiconto di gestione e dello schema di rendiconto 2023. Il rendiconto si è chiuso con un risultato finale di circa 4 milioni di disavanzo per effetto degli accantonamenti e delle somme vincolate; un dato comunque nettamente migliore rispetto allo scorso anno.

La relazione motivazionale e l'affidamento del servizio di igiene urbana del Comune di Benevento alla storica società in house providing Asia Benevento Spa sono stati invece approvato con 19 voti favorevoli e 8 astenuti.

Il Consiglio comunale ha, inoltre, approvato l’atto ricognitivo e riconoscimento proprietà al condominio di viale Atlantici 16 di un’area accorpata al demanio comunale (16 voti favorevoli e 7 astenuti) e la concessione del diritto di superficie per la durata 30 anni su un lastrico solare di proprietà comunale censito al catasto fabbricato al foglio di mappa 50, particella 669 sub 7 ospitante un’antenna per la telefonia a favore della società Cellenex Italia spa (17 voti favorevoli e 7 contrari).

L’assise consiliare ha, infine, approvato cinque debiti fuori bilancio.