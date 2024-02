Taxi a Napoli, l'appello della categoria: «Necessario migliorare la mobilità»

«Vista la gravità della situazione che vive la categoria taxi con il traffico cittadino che attanaglia l'utenza e la categoria nei giorni feriali e festivi», le organizzazioni di categoria Associazione Tassisti di Base, Fast e Or.sa. settore taxi, hanno fatto ciascuna richiesta di un incontro con l'assessore ai trasporti del Comune di Napoli Edoardo Cosenza, «per affrontare l'annosa questione».

«È necessario affrontare ad horas la criticità del traffico che ormai comporta disservizi del trasporto su gomma, riduzione della domanda e conseguenzialmente mancati incassi e non in ultimo elevati tassi di inquinamento ambientale», viene sottolineato in una nota.

«Una città civile si misura anche con una efficace mobilità», concludono le organizzazioni sindacali.