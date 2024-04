Nel Sannio scorre la sorgente di lunga vita. Il report Istat 2023 racconta che da queste parti i problemi non mancano, ma nel contempo non si vive poi così male. Lo possono testimoniare 120 persone, 96 donne e 24 uomini, che lo scorso anno hanno felicemente varcato la soglia dei 100 anni.

Una percentuale dello 0,5 per mille che è superiore al dato nazionale: in Italia i centenari sono 22.552, oltre 2mila in più rispetto allo scorso anno massimo storico - con una percentuale che raggiunge lo 0,4 per mille e quindi si mantiene più bassa rispetto ai numeri sanniti. Che hanno il sapore del primato considerando che il numero dei centenari è raddoppiato negli ultimi cinque anni.

A livello regionale il primato della longevità è condiviso con l'Irpinia (dove vivono 204 persone che festeggiano un secolo di vita) mentre la percentuale di centenari in provincia di Salerno è dello 0,3 per mille (343 persone), con Napoli (627) e Caserta (175) ultime a quota 0,2 per mille.

La mappa

Le quote

Ma dove conviene andare a vivere per potere sperare di soffiare su di una torta a tre cifre? Per i numeri assoluti a, dove i centenari sono 22, ma se invece si vuole ragionare sul calcolo delle probabilità bisogna guardare sicuramente a, dove ci sono 6 centenari (o meglio centenarie, visto che sono tutte donne). Probabilmente è da quelle parti che scorre la mitica sorgente. Buone probabilità anche ad(4 centenari),E a proposito di residenze nel, i giovani genitori che vogliono utilizzare il dato statistico per orientare il sesso del bambino che verrà dovrebbero guardare con particolare attenzione a qualche Comune.

Innanzitutto al capoluogo, l'unico in Campania insieme ad Avellino in cui nel 2023 sono nate più femminucce (186) che maschietti (181), in controtendenza con il dato regionale e nazionale. Un dato da zone interne, visto che accade pure a Isernia. Nella provincia sannita non è peraltro l'unico caso. C'è stata infatti una prevalenza di fiocchi rosa anche a Baselice, Arpaia, Bucciano, Buonalbergo, Calvi, Casalduni, Castelpagano, Castelpoto, Castelvenere, Castelvetere in Val Fortore, Circello, Dugenta, Colle Sannita, Faicchio, Fragneto l'Abate, Melizzano, Montefalcone Val Fortore, Paduli, Pannarano, Paolisi, Paupisi, Pietrelcina, Pontelandolfo, San Giorgio del Sannio, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Marco dei Cavoti, Telese Terme e Tocco Caudio.

Insomma, la scelta non manca. Se invece si preferisce un maschio bisogna guardare negli altri Comuni, specie in quelli a maggiore componente azzurra, come ad esempio Cerreto Sannita. Se invece si vuol partire con un numero eguale di possibilità bisogna pensare a Reino o Torrecuso, dove lo scorso anno c'è stata assoluta parità nel sesso dei neonati.

La crisi

E restando in tema di famiglie, si conferma il trend che vede una certa solidità nel Sannio, con un numero ridotto di divorzi. In provincia vivono poco più di duemila divorziati, dato che pone la provincia di Benevento agli ultimi posti nella classifica nazionale. Se ne contano di meno solo a Matera, Oristano, Enna, Crotone, Vibo Valentia e Isernia.

Se ci sia una correlazione con la maggiore incidenza del matrimonio religioso sarà il tempo a stabilirlo, certo che in questo momento a fare da pendant c'è il nono posto in Italia per quanto riguarda la prevalenza delle nozze celebrate in chiesa, che raggiungono il 73% del totale. Una classifica che vede ai primi posti le province di Potenza, Crotone, Matera, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Cosenza, Avellino ed Agrigento.

Le alternative

Non decollano invece le meno formali «unioni civili». In provincia di Benevento se ne contano finora appena 15: il Sannio a questo proposito si ritrova quartultimo posto in Italia dopo