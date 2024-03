Laboratori artigianali e artistici, gastronomia legata al territorio, spazi per il fitness e il benessere psico-fisico. È il futuro di Villa dei Papi delineato da Palazzo Mosti all'esito della co-programmazione con associazioni ed enti del terzo settore, conclusasi nei giorni scorsi. Gli uffici comunali hanno spedito all'Autorità di gestione governativa entro la scadenza del 30 marzo le schede dei progetti individuati nell'ambito del Pon Metro Plus Città Medie Sud 2021 - 2027, che prevede un budget da 8 milioni per il Comune beneventano.

I progetti

Sono 3 le proposte progettuali scaturite dal percorso partecipativo con la società civile avviato lo scorso 30 novembre. Fulcro delle iniziative che si intendono realizzare nell'ambito della misura dedicata alle «Infrastrutture per l'inclusione sociale» è lo storico complesso di Villa dei Papi, a Pacevecchia. Struttura che si punta a far uscire definitivamente dallo stato di delittuoso degrado nel quale versa da anni. La strada individuata nelle schede firmate dal dirigente Alessandro Verdicchio e dal vicesindaco Francesco De Pierro per le valutazioni degli uffici romani in merito al definitivo stanziamento delle risorse, previsti da cronoprogramma entro il 30 giugno. Dal 1 luglio si entrerà nella fase di avvio delle attività con la co-progettazione degli interventi. Per la riqualificazione strutturale di Villa dei Papi serviranno 2.236.232 euro, cui si sommano le risorse richieste per la realizzazione delle attività nel campo dell'inclusione sociale e dell'avviamento occupazionale finanziate dalla Priorità 6 del Pon Metro. Segnatamente, per il progetto denominato «Coinlab: costruire opportunità innovative per il lavoro a Benevento», il Comune ha richiesto all'Autorità di gestione lo stanziamento di 3.214.000 euro. Altri 2.628.268 euro saranno necessari per la realizzazione del progetto di supporto «EmpowerNet - Potenziare e innovare servizi e reti sociali».

La Villa dei Papi

Attività che si svolgeranno in diversi quartiere della città, da Capodimonte al rione Libertà e nella zona della Stazione centrale. Ma il focus principale è tutto su Villa dei Papi e sul pregevole Parco circostante. Un polmone verde da 28.885 metri quadrati nel quale sorgono il villino turrito in stile neogotico edificato da, il Centro di formazione, la Serra e la cosiddetta Agenzia simulata. Spazi che forniranno, secondo la progettualità avanzata dall'ente locale, «opportunità per promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, mediante azioni integrate riguardanti alloggi e servizi sociali». Segnatamente, nell'edificio centrale di Villa dei Papi troveranno posto «laboratori per le arti e i mestieri, laboratori di coworking, senza operare grandi stravolgimenti nella tipologia originaria del fabbricato» puntualizza il Comune. Che prosegue: «Il manufatto detto Agenzia simulata, per la posizione e la disponibilità di ampi spazi verdi adiacenti, si presta bene a ospitare laboratori di gastronomia sociale. Nel centro di formazione troveranno posto laboratori sociali delle arti, laboratori di inclusione attiva e spazi di coworking. I locali delle Serre, opportunamente recuperati, saranno destinati ad attività di agricoltura sociale urbana, che garantiscano anche la manutenzione del verde». Per quanto riguarda gli amplissimi spazi verdi, Palazzo Mosti prevede «la creazione di spazi di aggregazione destinati all'inclusione sociale. Saranno realizzate aree fitness all'aperto per bambini, adulti e anziani con percorsi segnalati per correre o camminare, percorsi di equilibrio, aree tai chi e yoga, per il benessere fisico e mentale».