La telefonata di Antonio Tajani ha benedetto l'avvio della campagna elettorale per le europee nel Sannio. Messo in viva voce dall'europarlamentare uscente e candidato per Bruxelles, Fulvio Martusciello, il segretario nazionale di Forza Italia ha voluto far sentire la propria presenza, così come aveva già fatto domenica scorsa ad Airola nel corso dell'inaugurazione di un comitato elettorale. Un saluto veloce per sottolineare che il partito «sta crescendo e che ha una grande attenzione per il Sud». Ad ascoltare le parole del vicepremier anche il senatore Maurizio Gasparri, in città per rafforzare la candidatura del «sannita» Martusciello, come lo ha definito il coordinatore provinciale Francesco Maria Rubano. Sul territorio il partito che fu del Cavaliere punta a superare la percentuale del 10% che Tajani, candidato capolista in tutte e cinque le circoscrizioni, ha fissato come obiettivo.

APPROFONDIMENTI Lonardo: «L’appello di Renzi mi ha colpita» San Giorgio del Sannio, elezioni: esplode il caso audio rubati Nel Sannio 13mila i giovani in cabina

«Il nostro - dice Martusciello – è un partito in forte crescita: in tanti che si erano allontanati sono tornati e altri ancora vogliono partecipare. È un partito in ottima salute che vuole andare ben oltre il 10%». «Forza Italia ha consolidato la propria presenza – aggiunge il senatore Gasparri - In dieci mesi, dalla morte di Berlusconi, da partito in dissolvenza è diventato il fenomeno del momento. Qui (facendo riferimento al Sannio, ndr) come in tutta l'Italia c'è candidato Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri.

E c'è il nostro capogruppo in parlamento europeo, Fulvio Martusciello. Ci sono donne e uomini di valore in tutte le regioni di questo vastissimo collegio che parte dal teramano finendo sulle punte della Calabria attraversando la Campania, la Basilicata, la Puglia. Siamo sicuramente in ascesa, pensiamo di fare un ottimo risultato anche perché stiamo nel Partito popolare europeo che sarà il primo gruppo, dopo le elezioni, che esprimerà il presidente della Commissione, quello del parlamento europeo e che quindi con la propria penna potrà riscrivere le direttive sulla casa, sull'auto, sull'agricoltura. Fi è in una posizione strategica, è in crescita e i nostri candidati sono nel cuore del sistema per fare dell'Europa una difesa dell'economia dei territori, soprattutto del Mezzogiorno».

«La presenza di Gasparri – sottolinea Rubano – testimonia una grande attenzione da parte del partito nazionale per il nostro territorio. Faremo in modo che a Benevento venga raggiunto il guinness dei primati rispetto alla percentuale di voti conseguiti. Non è una scommessa ma una certezza».

E sulla sfida che ha visto scendere recentemente in campo anche Sandra Mastella per le Europee il deputato forzista dichiara: «Se si rinnova la sfida con Sandra Mastella, come nel 2022? No, non c'è. Nel 2022 arrivò al quarto posto, perse contro i 5Stelle, contro il centrosinistra. Insomma, non c'è termine di paragone. I cittadini valuteranno i profili dei candidati e le ragioni che li hanno spinti a scendere in campo. Valuteranno se c'è una legittimazione pro territorio o se sussiste ancora il solito sistema familistico. Gli elettori hanno già dimostrato, non solo nel 2022, che non gradiscono quest'ultima impostazione. Tanti sindaci civici, senza tessera, stanno annunciando sostegno in questa competizione a Fi, tanti altri lo faranno con discrezione perché non vogliono essere disturbati da qualche “diffida”.

Chi è al governo della Rocca dei Rettori e di Palazzo Mosti ama questo metodo, noi invece siamo per la libertà di opinione e per garantire un percorso politico serio a tutti». E ieri c'è stata anche l'adesione ufficiale di Maria Venditti, presidente del Consiglio comunale di Telese Terme, a Forza Italia. «La mia adesione – ha spiegato - parte da un'interlocuzione che Rubano ha costruito sul territorio, nello specifico con la maggioranza dell'amministrazione comunale di Telese Terme. Arriva come momento di cementificazione di un dialogo che è continuo e che vuole trasferire le azioni del territorio e dei suoi interlocutori politici su un piano più alto. Personalmente mi impegnerò per portare i temi legati alla disabilità nell'agenda politica nazionale».