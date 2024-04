«L'appello che mi è stato lanciato da Matteo Renzi mi ha colpita profondamente perché so cosa significhi attendere anni per ottenere giustizia. Restano ferite aperte. Stati Uniti d'Europa è un progetto politico che guarda al futuro delle nuove generazioni. Chi propone meno Europa, in realtà, sta proponendo più Cina. Condurrò questa campagna elettorale con la passione e la determinazione di sempre, per un Sud e un'Italia più forti in Europa». Lo scrive in un post su Facebook Sandra Lonardo Mastella, candidata alle Europee con «Italia viva» nella lista «Stati Uniti d'Europa», commentando gli endorsement che il leader di Iv le aveva lanciato nel corso dell'assemblea nazionale del partito a Firenze, domenica scorsa.

L’EX PREMIER

«Sono orgoglioso – aveva detto Renzi – che Sandra Lonardo Mastella sia nella nostra lista alle elezioni europee contro il giustizialismo paragrillino di chi l'ha insultata semplicemente per cercare di tarpare le ali al disegno degli Stati Uniti d'Europa (...) L'aggressione giudiziaria verso Sandra Lonardo Mastella ha provocato la polemica interna al governo Prodi, una vicenda giudiziaria finita nel nulla». Renzi non ha mai nascosto la propria stima nei confronti dell'ex collega, un sentimento condiviso anche negli ambienti di Italia viva, tanto che il senatore di Firenze in un sms inviato domenica al suo alleato Clemente Mastella ha scritto: «Ho citato Sandra ed è partito un applauso. Ed eravamo tra i nostri...». Mastella e Renzi avevano stretto un'alleanza a novembre dando vita a «Il Centro», creatura politica nata per riunire le forze centriste in vista delle europee. Un modello per ricreare la Margherita, per superare la ghigliottina della soglia di sbarramento fissata al 4% e per fare la differenza sulla scena politica perché, sostiene da sempre il sindaco di Benevento «il centro è dirimente quando le competizioni elettorali vedono contrapposti i due blocchi di centrodestra e centrosinistra».

IL COMMENTO

Un po' come è accaduto con le Regionali in Basilicata che hanno regalato la vittoria al candidato del centrodestra, appoggiato dalle forze centriste. «Il voto in Basilicata dimostra che dove c'è il centro si vince – commenta la ex senatrice Lonardo attraverso i social -. Complimenti a Vito Bardi. Ora avanti tutta con gli Stati Uniti d'Europa». Sempre in tema di Europee, il Movimento Cinque Stelle ha votato (nel secondo turno) le autocandidature proposte. Il sannita Antonio Basile ha riportato 357 voti piazzandosi al quindicesimo posto nella circoscrizione Sud. Resterà fuori dalla competizione (così come l'altro sannita Giuseppe Marchese che si era fermato al primo turno) perché le liste dovranno essere composte da 9 candidati e 9 candidate e lui si è piazzato dopo 8 aspiranti europarlamentari. Va considerato pure che il capolista nella circoscrizione Meridionale è noto da tempo e sarà Pasquale Tridico, ex direttore Inps e tra i padri del reddito di cittadinanza. Non bisognerà aspettare ancora a lungo per conoscere la composizione delle liste: il termine per la presentazione è stabilito al 30 aprile. Si conoscerà in quella data anche il capolista della lista Stati Uniti d'Europa al Sud. Per ora, oltre la Lonardo l'altro nome certo è quello dell'assessore regionale Nicola Caputo. A guidare la lista del Partito democratico sarà invece la giornalista Lucia Annunziata in gara con Antonio Decaro, sindaco di Bari. Fratelli d'Italia appoggerà Alberico Gambino, originario del salernitano, mentre Forza Italia si affida all'europarlamentare uscente, Fulvio Martusciello. La Lega schiera Luigi Barone oltre agli europarlamentari uscenti Valentino Grant e Aldo Patriciello.