Infopoint piazza Pacca, Lonardo: devastante

Piazza Pacca, il commissario cittadino di Forza Italia Lucio Lonardo prende di mira gli slogan che campeggiano nei pressi dell'infopoint turistico di prossima inaugurazione: «Benevento, la città della storia ritrovata» e ancora «Benevento dove ogni pietra racconta una storia, ogni strada nasconde segreti, ad ogni passo è un viaggio nel tempo»-

Per Lonardo si tratta di parole beffarde, data la sorte dei reperti ritrovati e poi ricoperti nel corso dei lavori per l'infopoint: «Ma quale storia ritrovata - tuona - se voi l’avete sì ritrovata ma poi seppellita profanando tombe e inserendo tra affreschi e ruderi di interesse storico cisterne e serbatoi atti alla raccolta di acque reflue bianche e nere?».

L'infopoint viene poi definito «l'ennesimo “scarrupizio”, con cui si è inteso ulteriormente cafonizzare una città d’arte».

Sarcasmo anche sulle aiuole che circondano il prefabbricato, «una sorta di Valle degli Orti con lauro cesareo, salvia, rosmarino, roselline da bordura tutti ammassati in solchi come nella migliori tradizioni agricole e addirittura nespoli, alberi da frutta che ci azzeccano ben poco con i centri storici. Un’altra devastazione di luoghi emblematici della città dopo la Piazza degli impiccati a Piano di Corte e dopo il lapidario o l’ossario , non si capisce bene, all’Arco Traiano».