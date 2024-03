«Università svelate», in 1600 per UniSannio

Nella giornata nazionale «Università Svelate», UniSannio ha accolto circa 1.600 maturandi provenienti da 14 istituti sanniti e irpini offrendo loro l'opportunità di esplorare l'ateneo e conoscere da vicino l’offerta formativa. I giovani in procinto di intraprendere il percorso universitario hanno potuto confrontarsi direttamente con docenti, ricercatori e studenti dell'ateneo.

La giornata è iniziata con i saluti presso Palazzo San Domenico, seguiti da un viaggio alla scoperta delle aule e dei laboratori dell'ateneo. «Studiare all’università – ha dichiarato il rettore Gerardo Canfora – è un modo per contribuire a creare una società migliore, un’opportunità per crescere personalmente, per incontrare persone diverse, per coltivare interessi, per confrontarsi, per sviluppare una comprensione più profonda e consapevole del mondo e dei fenomeni che lo attraversano.

E per fare tutto questo, l’università deve essere prima di tutto una comunità, che genera valori condivisi, dove nascono relazioni personali, sociali e professionali, rapporti che spesso durano per tutta la vita».

Per Canfora «l’università deve essere in presenza, integrando gli strumenti digitali ma al contempo preservando essenza dell’esperienza universitaria e la sua dimensione comunitaria. Unisannio è tutto questo, una comunità accademica aperta e stimolante, una offerta didattica in continua evoluzione che sa mettere al centro lo studente e le sue esigenze, attività di ricerca di qualità in laboratori e strutture all’avanguardia. Il tutto immerso nel cuore antico della città». Ora l’open day diventa itinerante, con tappe il 26 all’istituto Fermi di Vallata e il 27 marzo al Moro di Montesarchio.