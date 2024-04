Per vedere entrare in buca la prima pallina bisognerà attendere il 2025, per il completamento il 2027. Ma il «Tierra Samnium Golf Club» ha mosso ieri un altro importante passo verso la realizzazione. Il sindaco Clemente Mastella e l’amministratore della Antum Immobiliare Flavian Basile hanno sottoscritto a Palazzo Mosti l’accordo di programma, condizione per il via libera all’intervento previsto tra Coluonni e Cretarossa in variante al Piano urbanistico. Non soltanto le 18 buche che dovranno fare del green beneventano uno dei principali templi meridionali del golf, ma anche un resort, strutture per eventi e impianti per altre discipline sportive. Il tutto per una estensione di 90 ettari, 30 dei quali occupati da volumetrie edilizie, e un investimento da 22,2 milioni, 5 dei quali già formalmente promessi dal Credito sportivo. Ora la palla passa al Consiglio comunale che entro 30 giorni dovrà ratificare l’accordo, pena la decadenza. Un adempimento che non appare in dubbio, data la compattezza dimostrata dalla compagine mastelliana fin dalla dichiarazione di interesse pubblico approvata esattamente un anno fa dalla maggioranza. Sarà quindi la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione a perfezionare questa fase del complesso iter burocratico, che non sarà però concluso dovendo sottoporsi anche alla procedura di Valutazione di impatto ambientale.

I TERMINI

Lo chiarisce il testo dell’accordo di programma siglato ieri. «La Antum immobiliare - recita l’articolo 2 - si impegna a presentare un Piano urbanistico attuativo (Pua) con eventuale valore di permesso a costruire, su cui acquisire, attraverso l’avvio di una conferenza di servizi, i pareri necessari alla realizzazione del progetto. Il Pua dovrà essere presentato dal promotore entro 12 mesi dalla pubblicazione dell’accordo sul Burc». Pua che dovrà tenere conto in particolare delle prescrizioni poste, da ultimo, dalla Provincia con il decreto firmato 3 giorni fa dal presidente Nino Lombardi. Su tutte, quelle riguardanti «la salvaguardia della risorsa idrica, della risorsa suolo, della risorsa aria» e l’esecuzione di un «monitoraggio periodico dell’approvvigionamento e del consumo idrico», questioni richiamate già nel parere favorevole rilasciato dal Comune sulla scorta delle osservazioni presentate dalle associazioni.

IL CRONOPROGRAMMA

L’accordo firmato ieri detta anche il cronoprogramma dell’iniziativa che si svilupperà nell’arco di quattro anni. Nel corso del primo anno di attuazione, si prevede la «realizzazione del campo pratica e gioco corto, del putting green e del pitching green, la sistemazione fondiaria, la realizzazione di impianti sportivi (campo in erba polivalente per calcio rugby e tiro con l’arco, campi da tennis, campi calcio a 5 polivalenti, campo calcio a 7, palestra all’aperto e street basket, arrampicata e 7 campi padel)», ma soprattutto «la configurazione delle prime 9 buche del campo da golf», e la realizzazione della struttura per eventi denominata «Tierra Domus». Nel secondo anno sono invece in agenda «la realizzazione delle strutture ricettive e sistemazione delle aree di pertinenza esterne» e il «completamento delle prime 9 buche del campo da golf». Sarà quindi nel terzo anno di accordo che si completerà il circuito a 18 buche e la club house a supporto, lasciando al quarto e ultimo anno i «lavori di finiture e completamento dell’intervento».

IL COMMENTO

Un momento che viene salutato con soddisfazione dal primo cittadino Clemente Mastella e dalla assessora all’Urbanistica Molly Chiusolo: «Con la firma dell'Accordo di programma e il successivo voto, entro un mese, in Consiglio comunale, entra nel vivo il progetto per avere nella città di Benevento uno dei campi da golf più grandi del Mezzogiorno. Con 18 buche, si tratterà di un impianto di rilievo internazionale. Siamo sicuri - evidenziano il primo cittadino e l’esponente dell’esecutivo - che il campo da golf avrà un notevole impatto sportivo e turistico, a beneficio della città e della sua economia».