Giro d'Italia a Montesarchio, scuole chiuse e modifiche alla viabilità

La cittadina caudina si prepara ad ospitare il passaggio del Giro d'Italia in programma il prossimo 14 maggio. Il sindaco Carmelo Sandomenico ha disposto la chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, pubbliche, private e paritarie, per tutta la giornata.

Inoltre, il responsabile dell'area Polizia Locale del Comune di Montesarchio, Serafino Mauriello, ha emanato un'ordinanza che stabilisce i divieto di transito e di fermata in alcune strade cittadine.

In particolare, martedì 14 maggio - dalle ore 8 alle ore 16, salvo necessità di prolungamento orario - sono istituiti i divieti di transito e di fermata, con rimozione forzata (valido anche per veicoli in uso ai disabili) su ambo i lati di via Napoli, piazza Carlo Poerio, via San Rocco, piazza Antonio Mataluni, via San Giuseppe, via Taburno, via Cirignano, via San Sebastiano, piazza San Sebastiano, via Grotte, via Monaca Sperara. Nella stessa area, dalle 12 e fino alla comunicazione di riapertura strade da parte della Questura di Benevento, sarà istituito il divieto di transito.

Fino al termine manifestazione è istituito il divieto di transito e di sosta, con rimozione forzata (valido anche per veicoli in uso ai disabili) su tutta la piazza Umberto e via Matteotti.

Sarà possibile effettuare la deviazione del traffico veicolare in via Varoni e via IV Novembre. E' stata istituita poi l’inversione del senso di marcia in via IV Novembre, con direzione verso Via Amendola, dalle ore 12 e fino al termine manifestazione.

Invece, per la sosta delle autovetture in uso alle persone disabili, vengono riservati gli stalli di sosta in piazza Carlo Poerio. I conducenti delle autovetture possono accedere dal varco presidiato all’intersezione con via Cervinara solo per arrivare agli stalli di sosta riservati e con l’obbligo di uscire dallo stesso varco, senza creare intralcio e pericolo per la circolazione.



I veicoli parcheggiati sulle strade ed aree pubbliche, interessate dal percorso ciclistico e dalla carovana pubblicitaria saranno rimossi e trasportati presso le sedi delle depositerie autorizzate e restituiti agli aventi diritto dopo il pagamento delle spese di rimozione e di trasporto.