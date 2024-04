Montesarchio, evasione e debiti commerciali, Papa: «Occorre fare chiarezza»

«L'ente ha ridotto, al 31 dicembre 2023, il suo stock di debiti commerciali del 21 per cento rispetto al 31 dicembre 2022, che si sostanzia in risorse liberate per circa 95mila euro». E' la precisazione che arriva dall'assessore al bilancio del Comune di Montesarchio, Angela Papa, dopo l'ultimo consiglio comunale.

L'assessore ha spiegato che si tratta di una riduzione resa possibile «grazie alla riduzione dei tempi che il Comune impiega per pagare i debitori: siamo passati - sottolinea Papa - da 104 giorni medi a 59. Il trend è ancora migliorato sensibilmente: al primo trimestre 2024 il tempo medio di pagamento è di 29 giorni e questo è chiaramente un chiaro beneficio per i fornitori e per lo stesso ente, che in tal modo potrà liberare ulteriori risorse finanziarie da utilizzare per la comunità».

Per quanto riguarda la Tari, invece, l'assessore Papa ha segnalato che «il costo di gestione dei rifiuti per il Comune di Montesarchio si conferma, anche quest’anno, al di sotto dei limiti di crescita validati dall’Ambito Territoriale Ottimale di Benevento. Questo si traduce - ha concluso Angela Papa - in quello che è un costo più basso per gli utenti rispetto a quanto a quello che è l’importo massimo che può essere posto a carico degli utenti finali. Il Comune metterà in campo un importante impegno nei prossimi mesi anche per contrastare il fenomeno dell'evasione»