Cerreto, acquisti on line, denunciate tre persone per truffa

Tre persone sono state denunciate per truffa dai Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita.

Le forze dell'ordine hanno denunciato un uomo della provincia di Frosinone ed una donna della provincia di Cosenza ritenuti gli autori di una truffa on line. Vittima del raggiro dei due è stato un cittadino di Morcone che, per aggiudicarsi un trattore agricolo messo in vendita ad un prezzo molto conveniente, ha versato sulla carta postepay intestata alla donna, come anticipo dell'acquisto, la rilevante somma di 1.900 euro. Successivamente, i falsi venditori e il loro annuncio sono scomparsi.

A Guardia Sanframondi, invece, i carabinieri hanno denunciato un ragazzo della provincia di Ancona che ha pubblicato un annuncio di vendita di quattro biglietti per assistere ad un concerto, anche in questo caso ad un prezzo molto basso. Una ragazza del luogo ha versato 200 euro su una carta prepagata ma i biglietti non le sono mai stati consegnati e il ragazzo si è reso irreperibile.

Dopo questi episodi i carabinieri hanno, ancora una volta, invitato la popolazione a diffidare sempre dall’acquisto di beni e servizi proposti da soggetti sconosciuti e a prezzi particolarmente vantaggiosi, raccomandando di rivolgersi presso la Stazione Carabinieri più vicina per evitare spiacevoli conseguenze.