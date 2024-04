Ente Parco Taburno Camposauro, Legambiente entra in giunta

Legambiente Valle Caudina rappresenterà le associazioni ambientaliste all’interno della nuova Giunta dell’Ente Parco Regionale del Taburno Camposauro.

A stabilirlo è stato il presidente Vincenzo De Luca che, attraverso un decreto, ha ratificato la composizione del nuovo organismo: al suo interno siederà anche il presidente di "Legambiente Valle Caudina", Armando Ciardiello, che ha commentato: «Proseguirò il lavoro già svolto dalle associazioni che mi hanno preceduto in linea con l’operato del presidente Caturano che ha conseguito tanti risultati. Allo stesso tempo, Legambiente Valle Caudina lavorerà per l’approvazione di una nuova legge regionale sulle Aree Protette che sempre più rappresentano per i territori punti di riferimento, tesori di biodiversità ed opportunità di valorizzazione e promozione del territorio».

Inoltre, Ciardiello ha sottolineato l’importanza della presenza delle associazioni ambientaliste all’interno della Giunta del Parco e ha ringraziato De Luca che ha «di fatto riconosciuto il lavoro svolto sul territorio da Legambiente Valle Caudina».