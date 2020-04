Vittoria di tappa per la Vini Zabù KTM, che grazie a Veljko Stojnic e Andrea Bartolozzi, ha fatto segnare il miglior tempo complessivo di 1:37'00", nella terza frazione del Giro d’Italia Virtual. Al secondo posto la Jumbo - Visma con un ritardo di 25" e l'Astana Pro Team a 1'33". Il Team kazako resta al comando della classifica generale con Davide Martinelli e Yevgeniy Gidich, che hanno ora un vantaggio di 14'30" sull'Androni Giocattoli - Sidermec e di 16'08" sulla Nazionale italiana, in gara oggi con Domenico Pozzovivo (miglior tempo individuale, 47'03") e Michele Gazzoli.

Nella Pink Race, gara dedicata alle donne, il successo è andato alla Trek-Segafredo che con Ellen Van Dijk (0:56'18", miglior tempo individuale di tappa) e Audrey Cordon Ragot, hanno fatto segnare un tempo complessivo 1:55’17”.

L'Astana Women's Team con Katia Ragusa e Olga Shekel è arrivata seconda, mentre la Nazionale italiana con Elena Cecchini e Maria Giulia Confalonieri hanno chiuso in terza posizione. La Trek-Segafredo continua a guidare la classifica generale e ad aumentare il vantaggio sulle avversarie ed è prima davanti alla Nazionale italiana, mentre al terzo posto c’è l’Astana Women's Team. La frazione di oggi di 26,9 chilometri e un dislivello di 550 metri, ha ricalcato parte della sedicesima tappa del Giro con un lungo circuito finale da Udine - San Daniele del Friuli.

Domani saranno di scena i grandi ex (Legends) con Alessandro Bertolini, Matteo Montaguti, Andrea Tafi e Alessandro Ballan.

In questo Giro Virtual insieme ai professionisti e agli ex corridori, ci sono più di 8000 amatori, che da tutto il mondo hanno deciso di pedalare all’insegna della solidarietà. Infatti oltre ad avere la possibilità di pedalare, a distanza, con tanti campioni è possibile fare donazioni per la Croce Rossa Italiana per la lotta al Coronavirus.

Il Giro Virtual non si ferma e mercoledì prossimo a mettersi alla prova saranno ancora una volta i professionisti. Si percorreranno i 25,9 chilometri della diciassettesima tappa, che da Bassano del Grappa avrebbe portato la corsa rosa a Madonna di Campiglio. I corridori avrebbero percorso queste strade il 27 maggio, mentre mercoledì amatori e professionisti, virtualmente prenderanno il via da Villa Rendena con un dislivello di 930 m. Ultimo aggiornamento: 20:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA