Villaricca, via Palermo: i residenti si incatenano per protesta

Incatenati agli immobili di cui sono proprietari.

E' la clamorosa protesta dei residenti di via Palermo, a Villaricca, sgomberati oltre due anni fa dopo l'apertura di una imponente voragine.

Nonostante il completamento dei lavori, finanziati in parte dalla Regione e in parte dal Comune, per la messa in sicurezza della strada, la Procura Napoli Nord non ha ancora rilasciato il nulla osta per il dissequestro.

E' questo motivo per il quale poco fa i residenti - dopo tante proteste - si sono incatenati davanti alle abitazioni non ancora restituite ai proprietari. Sono trenta le famiglie che da due anni vivono in condizione di disagio.