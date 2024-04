Villaricca, gli sfollati di via Palermo ricevuti in prefettura

Una delegazione degli sfollati di via Palermo, a Villaricca, è stata ricevuta in prefettura. Ieri un gruppo di cittadini, che da due anni sollecitano le autorità a concedere il nulla osta per il rientro nelle loro abitazioni, si era incatenato nei pressi degli edifici sgomberati dopo l'apertura - nella strada adiacente - di una maxi voragine. I lavori per la messa in sicurezza, finanziati in gran parte dalla Regione, sono ultimati da tempo.

Da quanto si apprende, gli avvocati delle trenta famiglie sgomberate hanno presentato una nuova istanza di dissequestro all'autorità giudiziaria. Una prima richiesta sarebbe stata già bocciata.

La vicenda è seguita dalla Procura Napoli nord e dai carabinieri della compagnia di Marani.