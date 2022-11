Crollo a Villaricca, voragine riempita: riattivati servizi fognari e idrici

Rete fognaria e idrica riattivate e voragine riempita a Villaricca, in via Palermo, nella zona (civico 72) in cui era collassata un ampio tratto di strada e proprio a ridosso di alcuni edifici. Nei giorni scorsi, dopo l'esecuzione dei rilievi tecnici, sono state eseguite anche le prove di carico. Prove che avrebbero dato esito positivo. Tutto, secondo quanto comunicato dai vertici dell'ente comunale, "sta procedendo per il meglio". Dieci furono le famiglie sgomberate, molte delle quali ancora ospitate da amici e parenti. Per il rientro nelle loro abitazioni, salvo sorprese, sarà questione di giorni.