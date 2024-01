Napoli, all'Ospedale del Mare 206 arrivi in pronto soccorso

Sono 206 le persone che hanno fatto ricorso alle cure del pronto soccorso dell'Ospedale del Mare a

Napoli, che si trova in periferia ed è un riferimento soprattutto per gli abitanti della provincia partenopea. Dalle 8:00 di ieri mattina si apprende dall'Asl Napoli 1 che gestisce l' ospedale alle 14.30 di oggi dei 206 cittadini arrivati al Pronto Soccorso 16 sono i codici rossi e 86 i codici gialli.

All'ospedale sono giunti alcuni che avevano subito ustioni da fuochi d'artificio, ma la maggior parte sono anziani o persone deboli che hanno contratto la forte influenza di questo periodo o il covid.

L' ospedale è in piena attività e attualmente sono venti i medici che mancano per completare l'organico del pronto soccorso, rendendo più stressante l'attività per i medici che lavorano.

Molto forte anche l'affluenza negli ospedali gestiti dall'Asl Napoli 2 in provincia di Napoli, con molti accessi anche nelle strutture di Pozzuoli, Giugliano, Frattamaggiore e Ischia di persone deboli o anziane con forte influenza. L'Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord sottolinea che in questi primi giorni del 2024 rispetto al mese precedente si è registrato un aumento degli accessi al pronto soccorso degli ospedali del territorio per patologie febbrili stagionali, influenza e covid-19.

In particolare, è stato registrato un incremento del 45% degli accessi, con un'incidenza maggiore tra

i pazienti fragili, soprattutto anziani e portatori di comorbilità.