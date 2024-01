Capodanno a Napoli, due uomini feriti all'ospedale San Paolo: un 33enne rischia la vista

È di 36 persone ferite - di cui tre minori - il primo bilancio dei botti esplosi nella notte di Capodanno tra Napoli e provincia.

I carabinieri della compagnia Napoli Bagnoli sono intervenuti nell’ospedale San Paolo per due persone ferite a causa dello scoppio di petardi: si tratta di un 33enne ferito da scoppio di petardo al sopracciglio destro con edema palpebrale e sospetta lesione e di un 47enne dimesso per ustione acchimotica della coscia sinistra guaribile in 10 giorni.