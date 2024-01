Capodanno a Napoli, sequestrati botti pericolosi a Scampia e Secondigliano

I carabinieri della stazione di Scampia hanno arrestato un 18enne incensurato e denunciato un 17enne e un 16enne trovati in possesso di ordigni esplosivi pirotecnici. I militari hanno fermato i tre a via Bakù a bordo di una autovettura Fiat Punto. In auto avevano 30 ordigni tipo «cobra» e 1 ordigno tipo «cipolla» per un peso complessivo di un chilo e mezzo. Sono intervenuti gli artificieri del comando provinciale di Napoli che hanno sequestrato i botti illegali. L'arrestato è in attesa di giudizio.

A Secondigliano, invece, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato tre persone. I militari le hanno sorprese - a via Roma e a via Valente - mentre stavano vendendo abusivamente fuochi d'artificio per un totale di 30 chili.