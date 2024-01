Durante la notte di Capodanno, «strade devastate a Napoli e provincia tra elettrodomestici lanciati dai balconi e fuochi d'artificio ancora in fiamme. Ad Acerra giù dai balconi anche mobili e lavelli, Forcella trasformata in una polveriera. Nel salernitano una famiglia getta dal balcone un forno a micro onde».

Lo denuncia il deputato di Allenza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, al quale i cittadini hanno segnalato «decine di video» che riprendono questi comportamenti. In particolare, afferma Borrelli, «ad Acerra, via Clanio è stata sommersa dai rifiuti gettati da un condominio direttamente dal balcone. Tra i resti abbandonati in strada anche mobili e un lavello. Alcune strade di Napoli e provincia sono state conquistate dai fuochisti improvvisati, come accaduto a Calata Capodichino alla vigilia di Capodanno, bloccata per circa 30 minuti da una sparatoria continua di batterie.

«Siamo all'età della pietra, assistiamo a delle vere devastazioni che vanno combattute con determinazione», sottolinea Borrelli. «I responsabili vanno identificati e devono rispondere delle loro nefandezze. Le immagini che vengono postate devono tornare utili in tal senso e provvederò a segnalare ogni singolo caso all'autorità giudiziaria. In alcuni video sembra di stare in scenari di guerra o a periodi storici pre civilizzazione. Rifiuti che bruciano sotto una pioggia di fuochi e strade ridotte in discariche. Ci sono degli invasati che si pavoneggiano per aver messo a fuoco e fiamme la strada della propria città o chi orgoglioso si mostra mentre lancia rifiuti e anche elettrodomestici di ogni genere dal balcone di casa, rischiando anche di colpire e ammazzare qualcuno. I cialtroni in occasione del Capodanno rivelano la loro vera natura, violenti prevaricatori - conclude il deputato - che sentono il bisogno di distruggere e devastare tutto ciò che gli capiti a tiro».