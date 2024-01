Capodanno a Napoli, un arresto e 11 denunciati tra Pianura, Fuorigrotta e Rione Traiano

Controlli a tappeto per i carabinieri della compagnia Bagnoli che hanno setacciato le strade dei quartieri Pianura, Fuorigrotta e Rione Traiano per un servizio a largo raggio volto al contrasto della criminalità comune e anche alla vendita illegale di fuochi pirotecnici.

Durante le operazioni che si sono protratte fino a tarda sera i militari hanno arrestato una persona e denunciate altre 11. I carabinieri della stazione di Pianura hanno denunciato sei persone soprese a vendere illegalmente in strada fuochi pirotecnici per un totale di 50 chili. Denunciati poi un 56enne per evasione e un 54enne parcheggiatore abusivo con recidiva nel biennio.

Sempre i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 26enne incensurato del posto.

L'uomo aveva organizzato una vendita illegale di botti proibiti e fatto diventare la propria auto una bomba in movimento. Nel cofano della Fiat Uno fuochi pirotecnici e ordigni esplosivi artigianali per un peso complessivo di 15 chili.

Anche controlli anti-droga. I militari hanno denunciato un 22enne trovato in possesso di 14 grammi di hashish e della somma in contante di 4.500 ritenuta provento del reato. Trovato con la droga in tasca - 100 grammi di hashish - un 15enne. Il ragazzo è stato denunciato e affidato ai genitori. Sequestrata anche la somma di 50 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio.

Controlli, infine, per il rispetto del codice della strada. Un uomo è stato denunciato perché trovato alla guida senza aver mai conseguito la patente. Sequestrato uno scooter e segnalati alla prefettura 4 ragazzi trovati in possesso di modiche quantità di droga.