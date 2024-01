Concetta Russo uccisa in casa ad Afragola nella notte di Capodanno: arrestato il nipote

È stato arrestato l'assassino di Concetta Russo, la donna di 55 anni uccisa ad Afragola nella notte di Capodanno. Si tratta di G.S., classe 1977, nipote della vittima.

Dalle indagini dei carabinieri è emerso che il 46enne era nella stessa casa di Concetta in via Plebiscito quando dalla sua pistola - detenuta irregolarmente - è partito per errore il colpo fatale che ha ucciso la donna di 55 anni tornata a Napoli per festeggiare il Capodanno in famiglia.

L'arma utilizzata, una pistola Beretta modello 84F, oggetto di furto, è stata rinvenuta dai carabinieri nei pressi del cimitero di Afragola, nascosta tra le sterpaglie.