Spari contro un uomo, scatta la doppia condanna

Due persone condannate, ma con pena sospesa, per aver ferito un uomo con un colpo di pistola. Il Gup Pietro Vinetti nell'udienza di oggi con il rito abbreviato ha condannato ad un anno Antonio Coppolaro, 37 anni, ed a 11 mesi Cosimo Coppolaro, 47 anni, entrambi di Campoli Monte Taburno.

Prima del verdetto il pubblico ministero Licia Fabrizi aveva chiesto per entrambi la condanna ad un anno; a rappresentare la persona che si è costituita parte civile è stato l'avvocato Marcello Giulianini. L'assoluzione, perchè il fatto non sussiste o per non averlo commesso, era stata richiesta dal difensore Nico Colangelo.

Secondo l'accusa nell'ottobre del 2020 i due imputati avrebbero raggiunto in auto l'abitazione di un uomo di Tocco Caudio, armati di una pistola semiautomatica che Cosimo Coppolaro aveva reperito e Antonio Coppolaro utilizzato.

Quest'ultimo la impugnava e, dopo aver minacciato il padrone di casa faceva fuoco tre volte. Solo uno dei proiettili aveva raggiunto l'uomo alla gamba sinistra provocando lievi ferite.